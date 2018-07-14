Yeni Tarım Bakanı Pakdemirli: Parlamenter sistem arşivdeki yerini aldı

Erdoğan tarafından göreve yeni atanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 24 Haziran seçimiyle bir devrin kapandığını belirterek, 'Parlamenter sistem arşivdeki yerini aldı' dedi. Pakdemirli'nin ağabeyi CBÜ eski rektörü Mehmet Pakdemirli 'FETÖ' soruşturması kapsamında cezaevinde bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan olarak görevlendirildikten sonra ilk kez İzmir'e geldi. Pakdemirli, "Parlamenter sistem denilen ve artık Türkiye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıyamadığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadığı çok açık olan sistem, bütün kurum, kural alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almıştır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle bir devri kapatıp yeni bir dönemi açtığını ifade eden Bekir Pakdemirli, "Türk milletinin bu büyük başarısını ne kadar alkışlasak azdır. Dünyada böylesine büyük bir demokrasi ve yönetim devrimini kansız, kavgasız, entrikasız biçimde gerçekleştirecek çok az toplum vardır. Bu değişim milletimizin medeni kabiliyetini ve demokratik olgunluğunu en açık şekilde ortaya koyan tarihsel bir hadisedir. Parlamenter sistem denilen ve artık Türkiye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıyamadığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadığı çok açık olan sistem, bütün kurum, kural alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almıştır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor. Rahmetli Menderes'i nasıl astılarsa, rahmetli Özal'ı nasıl kuşattılarsa, Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl darbelerle devirmeye çalıştılarsa, büyük liderimizi bunlara teslim etmemek en büyük görevlerimizden biriydi" diye konuştu.

Kürsüye davet ettiği eşi Ahu Pakdemirli'ye de desteği için teşekkür eden Bakan Bekir Pakdemirli, konuşmasının ardından kendisini karşılamaya gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pakdemirli'nin ağabeyi CBÜ eski rektörü Mehmet Pakdemirli "FETÖ" soruşturması kapsamında cezaevinde bulunuyor.