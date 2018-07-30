Yeni sistemin ilk MGK'sı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından yeni yapısıyla Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanan Millli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Yeni sistemin ilk MGK'sı 5,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı, 21.00 sularında sona erdi. Sistemin ilk toplantısında, Genelkurmay Başkanı, MGK tarihinde ilk kez sol ilk sırada yer almadı.

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi. Bildiride, ABD'nin, Türkiye'nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı.