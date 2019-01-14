Yeni seçim şovu ölüm riski taşıyor: Ankaralılar kobay olarak kullanılacak

31 Mart seçimleri öncesi açılması planlanan Ankapark'a ilişkin önemli bir uyarı geldi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 'Çin merkezli bir şirket incelemelerde bulundu ve tema parkın bu haliyle açılması halinde, ciddi ölüm tehlikesi barındırdığını ve 50 milyon liralık ek güvenlik harcaması gerektiğini tespit etti' dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Ankapark’la ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Ankapark’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi açılmasının planlandığını belirten Taşcıer, “Çin merkezli bir şirket incelemelerde bulundu ve tema parkın bu haliyle açılması halinde, ciddi ölüm tehlikesi barındırdığını ve 50 milyon liralık ek güvenlik harcaması gerektiğini tespit etti. Bu önlemler alındı mı bilinmiyor. Seçim sürecinde şov yapmak için insanların hayatlarını tehlikeye atacaklar. Ankapark’ta biletler can pahasına satılacak” ifadelerini kullandı.

HAYATİ TEHLİKE YARATACAK

2013 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından temeli atılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyar lira harcanan Ankapark aradan geçen yıllara rağmen bir türlü bitirilemedi. 28 Ekim 2017’de Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından göreve gelen Mustafa Tuna, verdiği bir röportajda, Ankapark için Çin Büyükelçisi ile görüştüklerini ve Büyükelçinin inceleme yapmak üzere “birilerini” gönderdiğini ifade etmişti. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Çin merkezli bir şirketin parkta incelemelerde bulunduğunu, hayati tehlike yaratacak ve hatta ölümlere yol açacak güvenlik riskleri tespit ettiğini ve sadece güvenlik sorununun çözümü için 50 milyon lira harcanması gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Taşcıer, “Ankapark’ın 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir tarihte tüm risklere rağmen açılacağı, seçim sonrası da tekrar tadilata alınacağı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

ANKARALILAR KOBAY OLARAK KULLANILACAK

Şirketin tespit ettiği güvenlik eksikliklerinin neler olduğunu da soran Taşcıer, “Türkiye tarihinin en büyük ölü yatırımlarından biri Ankapark. Bir kişinin hayal dünyası için, yaşayamadığı çocukluğu yüzünden Ankaralının milyarlarca lirası bu demir yığınına harcandı. Atatürk’ün Ankaralılara armağanı Orman Çiftliği gasp edildi. Tüm bu maddi ve manevi zararın yanına bir de can tehlikesi getiriyorlar. Çin merkezli şirket, harcanan 2 milyar liranın üzerine bir 50 milyon daha harcanması gerektiğini ve bu haliyle açılırsa ölüm tehlikesi olabileceğini söylüyor. Bu hayati güvenlik eksikliklerinin giderilmediği iddia ediliyor. Kulağımıza gelen duyumlara göre Ankapark yerel seçim öncesi şov amacıyla açılacak ardından da seçim sonrası tekrar tadilata alınacak. Bu bilgiler doğruysa, Ankaralılar bitmemiş bir yerde, siyasi şov uğruna kobay olarak kullanılacak demektir” ifadelerini kullandı.

'ÇOK MERAKLILARSA KENDİLERİ KOBAY OLABİLİR'

Ankapark’ın gerekli denetim ve belgelerinin tamamlanıp tamamlanmadığını soran Taşcıer, “Çin merkezli şirketin tespit ettiği ve ölümle sonuçlanabilecek boyutta güvenlik sorunlarının bulunduğu belirtilen Ankapark’ta, oyuncakların operatörleri gerekli eğitimleri almış mıdır? Bu kişilerin sertifikaları bulunmakta mıdır?” diye de sordu ve “Bu temaparkın en büyük misafir kitlesi çocuklar olacak. Eğer bu güvenlik sorunları halledilmeden açılırsa çocuklarımızın hayati tehlikesi bulunuyor demektir. Ne için, AKP siyasi şovunu yapsın diye? Bu kabul edilemez.” diye ekledi. “Çok meraklılarsa kendileri kobay olabilir” diyen Taşcıer, “Atlı karıncaya Özhaseki, çarpışan arabalara da Gökçek binsin, kendileri test etsin. Ankaralı çocukların hayatını şov için riske atmasınlar.” dedi.