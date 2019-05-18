Yeni seçilen CHP'li Belediye Başkanı: Akhisarspor bünyesindeki 70 kişiye belediyeden maaş bağlanmış

31 Mart'ta seçilen Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu, AKP döneminde Akhisarspor’dan 70 kişiye belediyeden maaş ödendiğini söyledi.

Manisa Akhisar’da 31 Mart'taki seçimi CHP adayı Besim Dutlulu kazandı ve AKP'li Salih Hızlı'nın yönettiği belediyeyi devraldı.

Eski yönetimle ilgili “Belediyenin 70 personeli Akhisarspor için çalışıyor” iddiaları üzerine araştırma çalışmalarına başlayan Dutlulu, Akhisarspor'un ligden düşmesi ve Türkiye Kupası'nı kaybetmesinin ardından sosyal medyadan çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dutlulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Muhteşem bir belediyecilik anlayışımız var, canla başla çalışan arkadaşları işe alamadığımız için para ödemiyoruz, ne iş yaptığını bilmediğimiz onlarca kişiye her ay para ödüyoruz. Artık Akhisarsporumuz için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı… Kastettiğim Akhisarspor bünyesinde çalışan görevlerini bilmediğimiz ve her ay maaş ödediğimiz yaklaşık 70 kişi."