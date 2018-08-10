Yeni Şafak'ın iddiası: FETÖ'cülerin iadesi istenince Türk heyeti ziyareti kısa kesti

Yeni Şafak'ta 'Müzakere yok şantaj var' başlığıyla yayımlanan haberde, Ankara-Washington hattındaki gerginliği çözmek için ABD’ye giden Türk heyetten 'FETÖ’cülerin tahliyesinin istendiği' ileri sürüldü. Haberdeki iddiaya göre Türkiye, söz konusu talepler yüzünden ziyareti kısa kesti.

Yargılanan papaz Andrew Brunson'un 2 yıllık tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi sonrası ABD ile başlayan kriz, devam ediyor.

Önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet, Washington'da temaslarda bulundu.

'FETÖ'CÜLERİN BIRAKILMASI İSTENDİ'

ABD basınındaki iddiaya göre olumsuz geçen görüşmelerde, Türk heyete 15 kişilik bir iade listesi verildi.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde "ABD yönetimi hem Brunson'un kısa sürede tahliyesini hem de "ABD vatandaşlığına geçmiş FETÖ'cülerin bırakılmasını" istedi. "15 Temmuz'a açık destek" anlamına gelen bu tavır nedeniyle masada müzakere olmayınca Türk heyeti ziyareti kısa kesti" iddiasına yer verildi.

Haberde şu ifadeler de yer aldı:

"Temaslarda ABD, Brunson'un durumunu konuşurken Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini masaya yatırdı. Brunson'un derhal serbest bırakılmasını isteyen ABD, Türk heyetin önüne sadece Brunson değil, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi kapsamında tutuklanan diğer ABD vatandaşları ve Türk vatandaşı olup ABD'nin Türkiye'deki misyonlarında çalışan FETÖ'cü teröristlerin tahliyesi talebini de koydu.

Papaz Brunson'un yanı sıra Türkiye'de darbe girişimi sonrası tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge ile FETÖ tutukluları ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinde çalışan Hamza Uluçay ve Metin Topuz da müzakerelere geçilmesi için tahliyeleri konusunda yazılı talep istenen isimler arasında yer aldı."