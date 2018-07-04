Yeni Şafak yazarının AKP belediyesini eleştiren yazısı yayından kaldırıldı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan'ın, AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'yi eleştirdiği dünkü yazısı yayından kaldırıldı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, AKP'li Esenyurt Belediyesi'nin tabelaları Türkceleştirme çalışmasına tepki göstermiş, Arapça tabelaların sökülmesini eleştirmişti.

Dün basılı gazetede yayımlanan haber, bugün Yeni Şafak'ın internet sitesinden kaldırıldı.

Odatv'de yer alan habere göre, Kılıçarslan, Esenyurt için, "Burayı kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz” şeklindeki sözleriyle bilinen Alatepe'yi, Esenyurt'taki bir uygulamasından dolayı yazısında dün eleştirmişti.

Kılıçarslan yazısında, "Alatepe, ilçesinin sınırları içerisindeki yabancı tabelaları söküp onları Türkçeleştirme kararı almış bir süre önce" derken, "Alatepe’nin derdi tek bir dille, Arapça’yla sınırlı görünüyordu. Başka hiçbir dildeki tabelaya dokunmayan Alatepe, ilçesindeki tüm Arapça tabelaları zabıta marifetiyle söktürdü" diye belirtmişti.

Kılıçarslan ayrıca, "Bu bayat duyarlılığı İngilizce’ye, Fransızca’ya, bilmem hangi dile göstermek yerine sadece Arapça’ya göstermek nedir" diye yazmıştı.

Kılıçarslan'ın Alatepe'yi eleştirdiği bu yazısı, Yeni Şafak gazetesinin dünkü sayısında, Kılıçarslan'ın kendi köşesinde yer almıştı. Öte yandan, Kılıçarslan da, kişisel Twitter hesabından "Bugünkü 'Esenyurt ve Cumhuriyet' başlıklı yazım şuracıktadır" diye belirterek yazısını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Ancak Yeni Şafak gazetesinin web sitesinden yazının bugün kaldırıldığı görüldü.