Yeni Şafak yazarından kendi gazetesine 'Sarı yelekliler' eleştirisi

Türkiye'de iktidar bloğu sarı yelek eylemleri üzerinden Türkiye'deki toplumsal muhalefeti tehdit etmeye devam ederken iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinde sarı yelekliler eylemleriyle ilgili "Batı’nın kapitalizm ve globalizm üzerine kurduğu sistemin doğurduğu en büyük kriz insanlar arasında her alanda yarattığı eşitsizlik/adaletsizliktir. Macron’un söylediği “derin ve haklı öfke” işte tüm bunlardan geliyor. Zira adaletsizlik, insanın en büyük isyan gerekçesidir" ifadelerine yer verildi.

AKP yöneticilerinden, Devlet Bahçeli ve ittifakın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici'ye kadar bir dizi isim sarı yelekliler eylemleri üzerinden Türkiye'deki toplumsal muhalefete dönükü tehdit açıklamaları yapmıştı. Hatta Yeni Şafak gazetesi önceki gün "FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı" manşetiyle çıkmış "Fransa’daki “Sarı Yelekliler” ayaklanması Gezi, 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye’yi teslim alamayan üst aklı yeniden harekete geçirdi. Bu kez daha büyük bir ‘çatı’ oluşturma, farklı siyasal çevreleri de işin içine katma planları yapılıyor. Koalisyonun merkezinde FETÖ ve yabancı istihbarat servisleri var" ifadelerine yer vermişti.

Bugün Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk köşesinde Sarı Yelekliler eylemlerini konu aldı. "Eşitsizliğin isyanı" başlığıyla çıkan yazıda Öztürk isim vermeden kendi gazetesini de eleştirerek sarı yelekliler eylemlerinin iç siyasete malzeme edildiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bana sorarsanız şöyle dememiz gerekir: Adaletsizliğin isyanı. Ekonomiden, kaynakların kullanımına, gelir dağılımından sosyal statüye kadar aslında insanların isyan ettiği, itiraz ettiği şey, tüm bunlarda yaşanan adaletsizliktir.

Türkiye iç politikasının da bir malzemesi olan sarı yeleklilerin isyan gerekçesini doğru okunmadığı konusundaki itirazımı sürdürüyorum. İsyanın matematiğinde yatan önemli noktalardan biri işte bu “eşitsizlik” meselesidir.

Bu eşitsizlik/adaletsizlik öylesine arttı ki, batı toplumu içinde de uçurumlar oluştu. Düşünün ki, AB üyesi İtalyanlar, İspanyollar, Polonyalılar Almanların kendilerini sömürdüklerine inanıyor artık. Bu yüzden de AB’de çıkmak isteyenlerin sayısı artıyor.

Bu eşitsizlik/adaletsizlik öylesine büyüdü ki, Fransa orta ve alt tabakası, global Fransız şirketlerinin kendilerini sömürdüğünü dile getiriyor.

Bu eşitsizlik öylesine arttı ki, ABD’nin işçi/çiftçi sınıfı, yurt dışında fabrika kuran büyük şirketlerin, kendilerini fakirleştirdiğine inanıyor artık.

Aslında kapitalizm bumerang gibi döndü ve batının kendisini vuruyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı, globalizme karşı gelen her siyasi hareket destek buluyor. ABD’de Trump, İtalya’da Beş Yıldız Hareketi, Fransa’da Le Pen…

Eşitsizliğe olan itirazlarını aşırı uçlarda ve aşırı sağa sandıkta oy vererek kendini ifade eden Batı toplumları, şimdi içlerindeki “derin öfkeyi” sokaklarda şiddete dökerek ifade ediyor.

Batı’nın kapitalizm ve globalizm üzerine kurduğu sistemin doğurduğu en büyük kriz insanlar arasında her alanda yarattığı eşitsizlik/adaletsizliktir. Bunu sadece ekonomik alandaki sorunlar olarak düşünmeyin.

Eğitimden, yargıya, vergiden sağlığa kadar insanlar arasında derin uçurumların oluşmasına neden olan bir bütünlük içinde bakın olaya. Macron’un söylediği “derin ve haklı öfke” işte tüm bunlardan geliyor.

Zira adaletsizlik, insanın en büyük isyan gerekçesidir."