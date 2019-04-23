Yeni Şafak yazarından dikkat çeken yazı: Daha kötü olaylar yaşarız

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırıyı köşesine taşıdı.

"AK Parti’yi destekleyen bu medyanın ve onun sosyal medya fenomenlerinin yaptığı her şey, AK Parti hanesine yazılıyor. AK Parti yöneticilerinin bunun farkında olmaması mümkün değil. Neden müdahale etmiyorlar? İşte orasını hala aklım almıyor" diyen Öztürk, böyle devam ederse daha kötü olayların da yaşanacağını dile getirdi.

Öztürk'ün yazısından bir bölüm şöyle:

Türkiye’nin ana muhalefet partisinin lideri linç edilmek istendi. Bunun başka bir tanımı ve izahı yoktur. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, CHP ana muhalefet partisi olarak bu ülkede devlet protokolünde yeri olan, parlamentonun ikinci büyük partisi ve milyonlarca insandan oy almış bir partidir.

Ve bu partinin lideri bir suçluymuş gibi, düşmanmış gibi birileri tarafından darp edildi, saldırıya uğradı ve sonra da linç edilmek istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “dönem kızgın demiri soğutma, birlik ve beraberliği yeniden perçinleme dönemidir” demesine rağmen, birilerinin bu demiri soğutmamak için direndiği de aşikar. Özellikle medyanın ve onun türevlerinin etkisi altında olan sosyal medyanın bitmeyen nefret ve ötekileştirme yayınları artık herkesi usandırdı.

AK Parti’yi destekleyen bu medyanın ve onun sosyal medya fenomenlerinin yaptığı her şey, AK Parti hanesine yazılıyor. AK Parti yöneticilerinin bunun farkında olmaması mümkün değil. Neden müdahale etmiyorlar? İşte orasını hala aklım almıyor.

Eğer bu medya düzeni devam ederse, eğer bu üslup ve bu yayınlar sürerse, kızgın demirin soğutulması mümkün olmayacağı gibi, daha kötü olaylar da yaşarız.