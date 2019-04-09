Yeni Şafak yazarından AKP'ye seçim iptali uyarısı: Aman dikkat!

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, 'Şimdi seçimin yenilenmesi için tarih verenler bile çıktı. İstanbul konusu öylesine girift, öylesine ciddi bir mecraya sokuldu ki, adeta ülke genelinde sanki yeni bir seçim oluyor. Bu durumda seçim yenilense tüm muhalefeti, hatta ortada duranları bile akıl almaz şekilde motive olmuş bulur karşısında AK Parti. Aman dikkat!' dedi.

İstanbul seçimlerinin iptali yönünde AKP'li yazarların kaleme aldığı yazılara tepki geldi.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "Şimdi seçimin yenilenmesi için tarih verenler bile çıktı. İstanbul konusu öylesine girift, öylesine ciddi bir mecraya sokuldu ki, adeta ülke genelinde sanki yeni bir seçim oluyor. Bu durumda seçim yenilense tüm muhalefeti, hatta ortada duranları bile akıl almaz şekilde motive olmuş bulur karşısında AK Parti. Aman dikkat!" ifadelerini kullandı.

"AK Parti’nin en büyük özelliği, her seçimden ders çıkartan, kendini yenileyen, özeleştiri yapan, sandıktan çıkan mesajı iyi okuyan bir parti olmasıdır" diyen Öztürk, "7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana AK Parti beklenilen özeleştiriyi, yenilenmeyi, tazelenmeyi yapmıyor bir türlü. 7 Haziran’da iktidardan düşen AK Parti, ‘mesajı aldık, hatalarımızı gördük’ diyerek bir özeleştiri yapmış ve yapısal sorunlarını düzeltme niyetini beyan etmişti. Ancak 1 Kasım 2015 seçimlerinde tek başına iktidar olunca, tespit ettiği sorunları düzeltme işini rafa kaldırdı" ifadelerini kullandı.