Yeni Şafak yazarı bu sözleri çocuk istismarı sonrası yazdı: Cemaatler toplumun sigortasıdır

İstanbul Ümraniye'de bir tarikata bağlı Kuran kursunda yaşanan çocuk istismarı tartışılmaya devam ederken, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 'Cemaatler ve tarikatler meselesi başta olmak üzere Diyanet dâhil bütün İslâmî kurumların itibar suikastına tabi tutulması, intihardır' dedi, Diyanet, tarikat ve cemaatlerin toplumun geleceğinin sigortası ve teminatı olduğunu ileri sürdü.

Cemaat ve tarikat kurslarında yaşanan çocuk istismarlarına son olarak İstanbul Ümraniye'de yaşanan olay eklenmişti.

Büyük tepki çeken olay sonrası tarikat ve cemaatleri savunma işini üstlenen isimlerden olan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Cemaatler ve tarikatler bu toplumun sigortasıdır. Eğer bunu göremiyorsanız, bilin ki, 15 Temmuz’un sivil darbesi başarılmış demektir! Vesselâm" dedi.

"Cemaatler ve tarikatleri silin, -fazla değil iki kuşaklık bir zaman dilimi içinde- bu toplumda İslâm’dan eser kalmaz!" diyen Kaplan, Türkiye'nin bütün kurumlarından islamı uzaklaştırdığını, taş gibi bir laik ülke olduğunu öne sürdü.