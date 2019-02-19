Yeni Şafak yazarı, Abdullah Gül'ün 'milat' olarak belirlediği tarihi yazdı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, Abdullah Gül'ü hedef aldığı yazısında, Gül'ün yeni parti için 1 Nisan'ı milat olarak belirlediğini ileri sürdü.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerel seçimler sonrası Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte yeni parti hazırlığına giriştiği yönünde iddiaları köşesine taşıdı.

Hürriyet’te Mehmet Soysal'ın dünkü yazısında kullandığı, "Duyuyoruz ki Ankara’nın arka sokaklarında yeni siyasi defterler açılıyormuş. Lakin sadece defterler yeni... Ve duyuyoruz ki pusularda bekleyenler kalabalıklaşıyormuş" ifadelerine atıfta bulunan Öztürk, "Son dönemde duyduklarımız, gördüklerimiz haber kaynaklarından aldığımız bilgiler gösteriyor ki 'yeni' bir dava etrafından toplanarak iktidar olma hayali kuranların ortak özelliği, tıpkı Soysal’ın da dikkat çektiği gibi 'Ya terk edenler ya da terk edilenler' olması. Nedense açıktan siyaset yapmayı değil, 'Pusuda beklemeyi' tercih ediyor olmaları. Sinsice davranıyor olmaları" dedi.

Öztürk, Gül'ü işaret ederek 1 Nisan'ı milat olarak belirlediklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: