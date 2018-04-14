Yeni Şafak yayın yönetmeninden Dışişleri'nin açıklamasına eleştiri

AKP destekçisi Yeni Şafak gazetesinin ve TV Net'in genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye açıklamasını eleştirdi.
AKP destekçisi Yeni Şafak gazetesinin ve TV Net'in genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye açıklamasını eleştirdi.
Karagül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Şam'ı bombalamasına dair Dışişleri açıklaması "bir adım sonrası hesap edilmeden" yapılmış sanki.
- Batılı ordular bizim coğrafyada hiç bir zaman "insanlığın vicdanı" olmadılar. "Irak'ta kimyasal var" diyerek 1 milyon insan öldürdüler.
- Rusya ya da ABD, tercih yapamayız. Türkiye Ekseni dışında önceliğimiz olamaz. öyleyse, bir adım sonrasına bakmak zorundayız.
- ABD ve ortakları Şam rejimini vurmadı, Rusya'yı vurdu. Bu, Suriye savaşı değil, birbirlerini tartıyorlar. Biz kendi işimize bakmalıyız.