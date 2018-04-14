Yeni Şafak yayın yönetmeninden Dışişleri'nin açıklamasına eleştiri

AKP destekçisi Yeni Şafak gazetesinin ve TV Net'in genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye açıklamasını eleştirdi.
Cumartesi, 14 Nisan 2018 12:16

AKP destekçisi Yeni Şafak gazetesinin ve TV Net'in genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye açıklamasını eleştirdi. 

Karagül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

  • ABD, İngiltere ve Fransa'nın Şam'ı bombalamasına dair Dışişleri açıklaması "bir adım sonrası hesap edilmeden" yapılmış sanki.
  • Batılı ordular bizim coğrafyada hiç bir zaman "insanlığın vicdanı" olmadılar. "Irak'ta kimyasal var" diyerek 1 milyon insan öldürdüler.
  • Rusya ya da ABD, tercih yapamayız. Türkiye Ekseni dışında önceliğimiz olamaz. öyleyse, bir adım sonrasına bakmak zorundayız.
  • ABD ve ortakları Şam rejimini vurmadı, Rusya'yı vurdu. Bu, Suriye savaşı değil, birbirlerini tartıyorlar. Biz kendi işimize bakmalıyız.