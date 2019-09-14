Yeni Şafak iki yazarını daha yolcu etti

Yeni Şafak'ın iki yazarı daha gazetedeki yazılarına son verildiğini ilan etti. Faruk Aksoy'la birlikte gazeteden yollanan Serdar Tuncer gelişmeyi "Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip…" mesajıyla duyurdu.

Havuz gazetelerinden Yeni Şafak, iki yazarıyla daha yollarını ayırdı. Serdar Tuncer ve Faruk Aksoy sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla Yeni Şafak’taki yazılarına son verildiğini duyurdu.

Daha önce Kemal Öztürk ve Özlem Albayrak’ın yazılarını yayımlamayarak gazetedeki varlıklarına son veren Yeni Şafak, bugün iki yazarını daha yolcu etmiş oldu.

Faruk Aksoy, kararı sosyal medya hesabından, “8 Ekim 2015 tarihinde yazmaya başladığım Yeni Şafak gazetesindeki yazılarım bugün itibarıyla sonlandırılmış… Hayırlısı…” diyerek duyurdu.

Serdar Tuncer ise, “Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip…” mesajını paylaştı.

Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Serdar Tuncer iki gün önce “Namussuzlar hesap yapıyor ama bu defa lütfen bizim de elimiz armut toplamasın” diye yazmıştı.