Yeni Şafak gazetesi Erdoğan'ı Mustafa Kemal'e benzetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Hacı Bayram Camisi’ndeki cuma namazının ardından yeni bakanlarıyla ilk kez toplanacak. Yeni Şafak gazetesi, Erdoğan'ın bu hamlesini Mustafa Kemal Atatürk'e benzetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlarıyla bugün ilk toplantısının gerçekleştirecek.

Toplantı öncesinde Hacı Bayram Camisi’nde cuma namazı kılacağını duyuran Erdoğan'ın bu hamlesi "Mustafa Kemal'e özeniyor" eleştirilerine neden olmuştu.

Konuya ilişkin Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflı ve "98 yıl sonra aynı ruhla" başlığıyla bir haber yayımlayan Yeni Şafak, "Yeni yönetim sistemine geçişin ardından Başkan Erdoğan, ilk kabinesini bugün topluyor. Erdoğan’ın yeni bakanlarla ilk toplantısı, Hacı Bayram Camii’ndeki cuma namazının ardından gerçekleşecek. TBMM’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920 Cuma günü Atatürk ve tüm mebuslar Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde namaz kılmıştı" ifadelerini kullandı.