Yeni Şafak eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün İmamoğlu yazısını yayımlamadı

Yeni Şafak, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü de olan Kemal Öztürk'ün yazısını yayımlamadı. Öztürk, Ekrem İmamoğlu'nun 'başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline gelmesini' yazacağını açıklamıştı.

Yeni Şafak, eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü de olan Kemal Öztürk'ün bugünkü yazısı yayımlanmadı. Öztürk yazısında, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı almasının ardından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun "başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline gelmesini" irdeleyeceğini duyurmuştu.

T24'ten Fatih Karagülle'nin haberine göre AA'nın seçim açıklama sistemini kurduğu dönem, kurumun genel müdürü olan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki bugünkü yazısı iletmesine rağmen yazı yayımlanmadı.

'YAZILARINA ARA VERME KARARI ALDI'

Öztürk, pazartesi akşamı İstanbul seçimlerini iptal eden YSK kararının uzun yıllar tartışılacağını ve tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladığını söylemişti. "Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi" diyen Öztürk bugünkü yazısında YSK kararıyla ortaya çıkan durumu değerlendirecekti.

Öztürk'ün bu gelişmelerin ardından gazetedeki yazılarına ara verdiği öğrenildi.