Yeni Şafak Erdoğan'ın övdüğü hastaneleri kötüledi: Hizmet adı altında uçuk faturalar...

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi özel hastanelerde ücret yüksekliğinden şikayet etti. Yeni Şafak, 'Yeni Özel hastanelerin bir bölümü vatandaşa ‘hizmet’ adı altında uçuk faturalar kesiyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hastanelerle ilgili çalışmalarından sıklıkla söz ediyor. Sağlık alanında AKP hükümeti döneminde “devrim” yaptığını öne süren Erdoğan özel hastaneleri de vatandaşa açtığını ifade ediyor.

Oda TV'nin haberine göre Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, “Sayıları çok az olan özel hastanelerden hizmet almak ancak parası olanlara veya parası çok olanlara mahsus bir ayrıcalıktı. Bu hastanelerde ameliyat olmak, tedavi görmek için evini, arabasını, malını, mülkünü satanlar olduğunu biliyoruz. Parası çıkışmadığı için özel veya devlet hastanelerinde rehin kalan, hatta ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi bilirim. Senet imzalayan, arka kapıdan kaçmak zorunda bırakılan insanlar vardı” demişti.

'12 LİRALIK SERUM İÇİN 800 LİRA İSTEDİ'

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi ise özel hastaneleri gezip yüksek ücret uygulamasını eleştirdi.

Erdoğan’ın açıklamalarına karşılık Yeni Şafak’ın haberinde “Yeni Özel hastanelerin bir bölümü vatandaşa ‘hizmet’ adı altında uçuk faturalar kesiyor. Doktorda grip tedavisinde yaygın kullanılan bir serumu reçetelendiren muhabirimiz İstanbul’un 3 ilçesinde 6 özel hastane ve polikliniğe başvurdu. Sonuç şaşırtıcıydı. ‘SGK anlaşmamız yok’ diyen hastane eczanede 12 lira olan serumu takmak için 800 lira istedi. SGK ile anlaşmalı hastanelerin fiyatı 50 ila 400 arasındaydı. 120 lira isteyen poliklinik ise pazarlık kapısını açık bıraktı” ifadeleri yer aldı.