Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, CHP'nin İstanbul'da göstereceği adayların listesini açıkladı.

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ilginç bir habere yer verdi.

"CHP’de İstanbul adayları belli oldu" gibi kesin bir ifadeyle sunulan haberde, Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdüllatif Şener olacağı ileri sürülürken, ilçelere ilişkin şu isimlere yer verildi:

Üsküdar: Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu

Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk

Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu

Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)

Şişli: Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)

Eyüp: Her dönem ne olacağı belirsiz olan ilçeye Mustafa Sarıgül bile kaydırılabilir. Ancak ismi geçenler şöyle; Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz

Sarıyer: Şükrü Genç

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Beykoz: Devrim Altıntaş

Ataşehir: Battal İlgezdi

Esenyurt: Cemal Canpolat

Küçükçekmece: Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç

Silivri: Özcan Işıklar

Avcılar: Handan Toprak

Kadıköy: Şerdil Dara

Kartal: Hüsnü Süslü

Maltepe: Ali Kılıç

Pendik: Mehmet Salih Usta

Beyoğlu: Ercan Kesal

Çatalca: Cem Kara

Fatih: Soner Özimer

Çekmeköy: Hüseyin Kızıldaş

Sancaktepe: Alper Yeğin

Şile: Zeki Şen

Zeytinburnu: Metin Doğan, Adil Emecan

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Tuzla: Bülent Akköse