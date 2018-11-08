Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul adaylarını açıkladı

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ilginç bir habere yer verdi.
"CHP’de İstanbul adayları belli oldu" gibi kesin bir ifadeyle sunulan haberde, Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdüllatif Şener olacağı ileri sürülürken, ilçelere ilişkin şu isimlere yer verildi:
Üsküdar: Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu
Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk
Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu
Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)
Şişli: Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)
Eyüp: Her dönem ne olacağı belirsiz olan ilçeye Mustafa Sarıgül bile kaydırılabilir. Ancak ismi geçenler şöyle; Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz
Sarıyer: Şükrü Genç
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Beykoz: Devrim Altıntaş
Ataşehir: Battal İlgezdi
Esenyurt: Cemal Canpolat
Küçükçekmece: Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç
Silivri: Özcan Işıklar
Avcılar: Handan Toprak
Kadıköy: Şerdil Dara
Kartal: Hüsnü Süslü
Maltepe: Ali Kılıç
Pendik: Mehmet Salih Usta
Beyoğlu: Ercan Kesal
Çatalca: Cem Kara
Fatih: Soner Özimer
Çekmeköy: Hüseyin Kızıldaş
Sancaktepe: Alper Yeğin
Şile: Zeki Şen
Zeytinburnu: Metin Doğan, Adil Emecan
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Tuzla: Bülent Akköse