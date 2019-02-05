'Yeni partinin logosu bile hazır'

Abdullah Gül'e suikast iddiasını içeren yazısı nedeniyle Milliyet gazetesinden kovulan Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu belirtilen bir rapordan başlıkları yazdı. Atilla, Abdullah Gül'ün arkada durduğu Ali Babacan eksenli partinin logosunun bile hazır olduğunu ileri sürdü.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e suikast iddiasını içeren yazısı nedeniyle Milliyet gazetesinden kovulan Talat Atilla, "Turktime" adlı sitede yer alan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu belirtilen bir raporu yazdı.

"İktidar partisinin yeniden 'irtifa kazanması' için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kısa süre önce sunulan, parti dışı kaynakların da katkı verdiği kapsamlı özel raporun önemli başlıklarını öğrendim" diyen Atilla, raporda kararsız seçmenlerin yüzde 80'inin AKP ve MHP tabanı olduğu iddiasının yer aldığını yazdı.

Raporda AKP'den uzaklaşan gazeteciler olduğu tespitinin yer aldığı, seçime ilişkin ise "sokak hareketi" uyarısının yapıldığı iddia edildi.

Atilla'nın gündeme getirdiği raporda bir de yeni parti gündemi yer aldı. Yazının ilgili bölümü şöyle:

Raporda; ABDULLAH GÜL’ün şimdilik arka fonda durduğu, Ali Babacan eksenli yeni partinin il temsilcilerinin belirlendiği, hatta logosuna kadar hazır olduğu ifade ediliyor. Babacan ve arkadaşlarının gizli küskünler olarak adlandırılan AK PARTİ içindeki bazı siyasilerle, başta ANKARA BALGAT, HAMAMÖNÜ olmak üzere İSTANBUL veBURSA ULUDAĞ gibi çeşitli yer ve mekanlarda görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.

Gönderdiğiniz mail, açtığınız telefonların yanında...

ÇOK ÜST DÜZEYDE BİR TELEFONLA İŞİME SON VERİLDİ

Atilla, Milliyet'ten nasıl kovulduğunu ise şöyle anlattı:

Sosyal medya aracılığı ile sorduğunuz "GÜL'ÜN KLİMASI " başlıklı Milliyet'teki yazımdan sonra "NE OLDU? " sorularınıza açıklama borcum var...

Muhatabı tarafından dahi doğrulanan ama…

Bazı siteler tarafından bağlamından ısrarla koparılan yazım nedeniyle Milliyet’ten koparıldım...

İlgili herkese detaylı yanıtımı şimdilik erteliyorum...

Çünkü...

Medyada çıkan iddialara göre “ÇOK ÜST DÜZEY BİR TELEFON” açılması ile yazılarıma son verildi.

( Başka güçlü bir unsurun da basıncı var! )

Doğrusu kişisel olarak edindiğim bilgiler de öyle…

Merakım şu; kovulmam için telefon açan ‘YETKİLİ’ kişi kendi adına mı, yoksa emir aldığı yer adına mı bu telefonu açtı!

Üstelik bu yetkili kişi, bazı gazetecilere beni kovdurduğunu söyleyerek “İLK SİFTAHIMI YAPTIM!” diyormuş!

Keşke gözlerime bakarak söyleyebilecek cesareti olsaydı!

Tüm bunları eksiksiz ortaya çıkardıktan sonra daha sağlıklı ve GÜÇLÜ bir yanıt vereceğim…

İşin medya yöneticilerinin basiret, feraset noktası artık tartışmadan vareste…

Yazmaya değmez!

Değince yazarız!