'Yeni partinin kurmayları belli oldu'

AKP'nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi sonrası yeni parti iddiaları yeniden güç kazandı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Babacan'ın liderliğinde kurulacak partinin 5 kurmayı var. Bu isimler, Abdullah Gül, Beşir Atalay, Haşim Kılıç, Sadullah Ergin ve Fehmi Koru.
Babacan'ın eylül ayında partiyle ilgili son kararını açıklaması bekleniyor.
Davutoğlu'nun ise 30 Haziran'da Elazığ'da düzenlenecek kahvaltı programıyla ‘siyasi hareketiyle' ilgili somut açıklamalar yapması bekleniyor ve partinin eylül ayında ‘resmen' ortaya çıkacağına işaret ediliyor.