'Yeni partinin kurmayları belli oldu'

23 Haziran seçimlerinin ardından AKP'deki yeni parti tartışmaları yeniden hız kazandı. Ali Babacan'ın liderliğinde kurulacak partinin 5 kurmay ismi olduğu, bu isimlerin, Abdullah Gül, Beşir Atalay, Haşim Kılıç, Sadullah Ergin ve Fehmi Koru olduğu öne sürüldü.