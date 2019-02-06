'Yeni parti kuruluyor: Ali Babacan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu...'

Son günlerde AKP'li yazarlar tarafından yeniden gündeme getirilen yeni parti iddiasına ilişkin bir yazı daha kaleme alındı. Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, yeni partinin Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağını ileri sürdü. Yaşar, Gül ve Davutoğlu'nun ofislerinde trafiğin son 15 gündür iyice arttığını belirtirken, birçok isme kurucu üyelik teklifi götürüldüğünü iddia etti.

31 Mart seçimlerinden sonra AKP küskünlerinin yeni parti kuracağı iddiası AKP'ye yakın gazeteler tarafından gündeme getirilmeye devam ediyor.

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, "Ali Babacan’a parti kuruluyor" başlıklı yazısında, "Gaziosmanpaşa ve Çukurambar’daki bürolar 15 gündür çok hareketli" ifadelerini kullandı, çok sayıda isme kurucu üyelik teklifi götürüldüğünü iddia etti.

Yaşar, yeni partide vitrinde Ali Babacan'ın olacağını, Gül ve Davutoğlu'nun da destek vereceğini ileri sürdü.

Yaşar'ın iddiaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ocak’ta Ordu’da “BİRİLERİNE” göndermeler yapmıştı:

-“Onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Bunların sizler zaten kimler olabileceğini biliyorsunuz..”

-“Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular.. Trenden inenler bir daha zaten bu trene binemediler, binemeyecekler.. Sadakatin asıl olduğunu bilmeyenler trenden düştükleri yerde kalırlar..”



Birazdan yazdıklarımızı okuyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri niye sarf ettiğini daha iyi anlayacaksınız..

Gaziosmanpaşa ve Çukurambar’daki bürolar 15 gündür çok hareketli..

Saatler süren görüşmeler yapılıyor..

Girenler, çıkanlar var..

Yeni bir çatı çatılmak isteniyor..

İş adamları ve eski siyasiler aranıyor..

“Parti kuruyoruz, bizle birlikte olmak ister misiniz?” diye soruluyor..

Kaynağımız 100’ün üzerinde kişiye teklif götürüldüğünü söyledi..

Ulaştığımız bilgilere göre Ali Babacan’ı Abdullah Gül ikna etti..

“Biz arkanda olacağız.. Seni yalnız bırakmayacağız” dediğini öğrendik..

Burada ilginç olan şu;

Abdullah Bey hangi sebeple Ali Babacan’ı öne sürüyor?

Neden kendisi direkt olarak işin içine girmiyor?

“Sen gençsin..” diyormuş..

İkna olayının ardından Ahmet Davutoğlu’nun da devreye girdiği bilgisine ulaştık..

Abdullah Gül gibi benzer ifadeler Ahmet Davutoğlu tarafından da kullanılmış..

Son durumda;

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu tarafından Ali Babacan vitrine çıkartılıyor..

Ahmet Davutoğlu’nun Gaziosmanpaşa’daki bürosundaki hareketliğin nedeni bu olsa gerek..

Ağır abilerini arkasına alan Ali Babacan’ı kim tutar..

Bakalım 31 Mart’a kadar daha neler duyacağız?

Bununla da bitmedi ama..

İşin içinde başka isimler de var..

Kim mi?

Birazdan okuyacaksınız.. Ama emin olun şaşırmayacaksınız..

3 seçenek üzerinde duruluyor:

1-Ali Babacan’ın genel başkan olacağı yeni bir parti kurulacak..

2-Saadet Partisi yeniden yapılandırılacak ve Ali Babacan, Saadet’in genel başkanı olacak..

3-Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisi ile yürünecek..

Benzer iddialar AKP'ye yakın isimler tarafından daha önce de gündeme getirilmişti: