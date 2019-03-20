Yeni parti iddiası: Ne Davutoğlu ne de Babacan, sürpriz bir isim hazırlanıyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanlarından Ahmet Takan, iktidar içinde önemli bir isimle konuştuğunu belirterek, 'Ne Davutoğlu ne de Babacan... Onlardan hiçbir şey olmaz. Tayyip bey de bunu çok iyi biliyor. İnanamayacağın, çok genç ve sürpriz bir isim hazırlanıyor' aktarımında bulundu.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün yeni parti hazırlığında olduğu iddiasına ilişkin bir yazı kaleme aldı. "İktidar içinde önemli bir isimle geçenlerde konuşuyordum, 'Ne Davutoğlu ne de Babacan... Onlardan hiçbir şey olmaz. Tayyip bey de bunu çok iyi biliyor. 'Gelin buraya' dese ikisi de koşar gider. Başka şansları mı var?.. Abdullah Gül'den hiçbir şey çıkmayacağını artık herkes net olarak gördü. İnanamayacağın, çok genç ve sürpriz bir isim hazırlanıyor. Erdoğan'a alternatif yapı AKP içinden geniş bir oluşumu kapsayarak çıkacak' dedi" aktarımında bulunan Takan, "Çok kurcaladım, 'genç ve sürpriz isim' hakkında bilgi alamadım. 'Hep beraber bekleyelim bakalım...' demekle yetindi" ifadelerini kullandı.