Yeni parti hareketinde yer alan isim: Bu gidişle, AKP'nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimimde olduğu haberleri tartışılmaya devam ederken, bu girişimde yer alan isimlerden biri, 'Davutoğlu ve Babacan ayrı ayrı çalışıyor. Abdullah Gül, doğrudan bu oluşumun içinde yer almayacak" derken, AKP'ye ilişkin ise, 'Bu gidişle, AK Parti'nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacak' ifadelerini kullandı.

AKP ile yollarını ayıran ekiplerin yeni parti arayışı sürerken, bu isimlerden biri ilk kez konuştu.

BBC Türkçe'ye konuşan, yeni oluşum hareketi içinde yer alan bir isim, yeni harekete neden gereksinim duyulduğu ve hedeflerini şöyle anlattı:

"Davutoğlu ve Babacan ayrı ayrı çalışıyor. Abdullah Gül, doğrudan bu oluşumun içinde yer almayacak. Ali Babacan'a çok büyük haksızlık yapıldı. Adı faizciye çıktı. Şimdi faiz yüzde 25'lere dayanıyor ama faizler gündemde değil. Bunun gibi bir sürü örnek gösterilebilir. Ayrıca sistem yürümüyor. Ya tam başkanlık sistemine geçilmeli, ya da güçlü parlamento-güçlü başbakanlık sistemine dönülmeli. Sahada ekonominin yansıması seçimlere yansıyacaktır. Ayrıca ittifaklar da sahada tam kabul görmüyor. Bu gidişle, AK Parti'nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacak. Sadece İstanbul'da yarış başa baş görünüyor. Ankara'da açık ara fark görünüyor. Tabii aynı kökten çıkmış iki partinin yaşaması zor. Sonuçta aynı kökten geliyoruz, zaman zaman istişareler de oluyor. Duruma göre, birlikte hareket edilebilir."

LİDER DAVUTOĞLU OLACAK

Habere göre yeni partinin hedefi 1 Nisan'dan sonra partileşmek. Bunun nedenlerinden biri olarak, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı aleyhine çıkabilecek sonucun yeni oluşumlara "fatura edilmesi"nin önüne geçilmesi gösteriliyor. Ancak asıl neden, yerel seçim sonucunu görmeden, partileşme adımının atılmasının riskli görülmesi. Cumhur İttifakı'nın genel seçimlerden daha düşük oy alması halinde düğmeye basılması hedefleniyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, liderliğini üstleneceği yeni oluşum için sahaya inmeye hazırlandığı belirtilirken, eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle, yeni oluşum için ikna olduğu belirtiliyor.

KULAT'TAN AÇIKLAMA: BİRLEŞEBİLİRLER

Yeni parti oluşumuna ilişkin tartışmalara katılan bir başka isim ise Twitter hesabından yaptığı "iki farklı parti olacak" açıklamalarıyla dikkat çeken MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat oldu.

Oluşum içinde yer alan isimlerle temas halinde olduğunu belirten Kulat, BBC Türkçe'ye şu açıklamalarda bulundu:

Kulat'a göre gerek Davutoğlu ve gerekse Gül'ün destek verdiği Ali Babacan liderliğindeki girişimler, şu anda "partileşebilecek" durumda. Oluşum sahiplerinin başlangıçta bu iddiaları doğrulamadığına dikkat çeken Kulat, "Her iki tarafta da, parti girişimlerinin içinde yer alan isimlerle görüştüm, birden fazla kişiyle istişare ettim. Şu anda iki farklı oluşum var, ama ileride birleşecekler diye düşünüyorum" diyor. Kulat'ın verdiği bilgiye göre asıl amaç yeni bir parti ismi altında örgütlenmek. Ancak yeni parti kuruluşuna engel olunması olasılığına karşı da, halen seçime girme yeterliliği olan iki parti ile de temasa geçilmesi planlanıyor.