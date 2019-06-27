'Yeni parti çalışmasından ilk fotoğraf...'

Akit gazetesi, yeni parti çalışmalarını sürdürdüğü öne sürülen Ali Babacan'ın AKP'li önemli isimlerle bir yemekte çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

Yeni Akit gazetesi, Ali Babacan'ın parti kurma çalışması yürüttüğünü belirttiği isimlerle çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

"Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yeni parti kurmak için çalışma yürüttüğü ileri sürülen isimler yemekte buluştular" ifadesiyle sunulan haberde, "Babacan'ın liderliğinde kurulacağı öne sürülen partinin kurmayları dün Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi için geldikleri Yozgat’taki cenaze sonrasında yemekli toplantıda buluştular. Bir lokantada düzenlenen buluşmada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Lütfullah Kayalar gibi isimler yer aldı" denildi.