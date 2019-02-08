Yeni Mülkiyeliler binası ‘mahcubiyetle’ açılıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mülkiyeliler Birliği’nin yeni binasının yarın yapılacak açılışıyla ilgili olarak ’Bu yeni yapı badana kokan yeni bir sayfadır. Bu açılış buruk, ağır ve yarımdır’ açıklaması yaptı. Açıklamada yeni binanın, yapının yıkılmamasına ilişkin bilim insanlarının verdiği rapor karşısında yıkım sürecinin sorumlularının ‘mahcubiyetleriyle’ açılacağı belirtildi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yarın açılışı yapılacak olan yeni Mülkiyeliler Birliği binasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Mülkiyeliler Birliği’nin yeni “kültür merkezi" olarak ifade edilen, korunması gerekli kültür varlığı iken, tüm uyarılara karşın yıkılarak replikası olarak inşa edilen yapısının yarın açılışının yapılacağı belirtildi. Binanın, yıkım sürecinin sorumlularının, yapının yıkılmamasına ilişkin bilim insanlarının verdiği rapor karşısındaki “mahcubiyetleriyle” açılacağı kaydedildi.

'TARİHE NOT DÜŞÜLSÜN'

Mülkiyeliler Birliği’nin, binanın yıkılmaması gerekliliğinin altını defalarca çizen bilimsel raporun gölgesinde açılışını düzenlediği törene bütün dostlarını davet ettiği belirtilen açıklamada “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, hemen yanı başımızda bir dost kurumun gerçekleştirdiği ve yeni yönetiminin binanın yıkımına dair sorumluluğu olmadığını bilerek bu açılışa dair söyleyecek sözümüz var. Tarihe not düşülsün, unutulmasın, yokmuş gibi davranılmasın diye” denildi.

'SIRTIMIZI YASLADIĞIMIZ DUVARLARDA İZİMİZ OLMAYACAK'

Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamada Mülkiyeliler Birliği Kültür Merkezi adı ile yapılan yeni yapısına dair şunlar kaydedildi:

“1935 yılında dönemin aydınlarından olan Ömer Lütfi Rona ve Bayan Muazzez Rona’nın mutluluklarının duvarlarına sindiği şen kahkahaları hissetmeyerek açılacak. Orada doğan çocukların kokusu, yaşanmış onca sevinç ve acıya tanıklık etmiş mekan ise hiç olmayacak.

Cumhuriyetin ilk yıllarına tarihlenen yapı, o dönemdeki kamu yapılarının konutta ifadesini bulan özgün eserini hatırlatmayacak bize.

Sonrasında Mülkiyeliler Birliği’nin misafirhaneye dönüştürdüğü bu yapıda, Aziz Nesin’i, Cevat Geray’ı dinlediğimiz, taşıdığı yükün ağırlığını yansıtan seslerin sıcaklığı olmayacak.

Şu köşede dinlemiştik, şu köşede ağlamıştık, şurada karar vermiştik dilekçelere, tam da şurada almıştık dostlarımızın aramızdan ayrılması haberini diyeceğimiz köşelerimiz, sırtımızı yasladığımız duvarlarda izimiz olmayacak.”

'BADANA KOKAN YENİ BİR SAYFA'

Yeni kavramının her yere sirayet ettiği, geçmişin bir çırpıda silinip atılabileceği bir dönemde, kültür kavramının biriktirme ve kuşaklar arası geçirgenlikle ördüğü, o örgünün ana sahnesinin mekân olduğu ifade edilen açıklamada “Açılışı yapılacak bu yeni yapı birikmiş bir örgünün sahnesi değil, kopyası olmaktan ibaret badana kokan yeni bir sayfadır. Bu nedenle bu açılış buruk, ağır ve yarımdır” denildi.

CUMHURİYET'İN TANIĞI MEKANLAR YOK EDİLİRKEN...

Yıkıma ilişkin bilirkişi raporu ile devam eden hukuksal süreçte bu açıklamayı tarihe ve açılışa düşen bir not olarak yaptıklarını vurgulayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Bu bizim, Ömer Lütfi ve Muazzez Rona’ya, Aziz Nesin’e, Cevat Geray’a ve onlarca o mekanda izi bulunan, mücadelesini halkla buluşturan aydınlara, Atatürk Orman Çiftliği’nde Kaçak Saray yapılırken, Marmara Köşkü, İller Bankası Binası, Su Süzgeci Binası, Baraj Gazinosu, Etibank Binası, Danıştay Binası, Havagazı Fabrikası, Ego Hangarları ve onlarca Cumhuriyet tanığı mekan yıkılıp yok edilirken verilen mücadeleye, Cumhuriyete senet olarak verdiğimiz diplomalarımıza ve mesleğimize karşı sorumluluğumuzdur. Mülkiyeliler Birliği yeni yapısında yıkım üzerinden temellenen kültür, neyin kültürüdür?” ifadelerini kullandı.