Yeni Milli Eğitim Bakanı hisselerini kardeşine devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Eğitim bakanı olarak atanan Ziya Selçuk'un bakan olmasının ardından hisselerini kardeşine devrettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından milli eğitim bakanı olarak atanan Ziya Selçuk'un sahibi olduğu Maya Okulları'nın hissesini bakan olmasının ardından kardeşine devrettiği öğrenildi

Habertürk'te yer alan habere göre Ziya Selçuk bakan koltuğuna oturmasının ardından Temmuz 2018’de aynı gün, Maya Okulları’nın genel kurulu da toplandı. Ziya Selçuk, yasal olarak şirket hissedarı olmasına bir engel bulunmamasına rağmen, okulları yöneten şirketlerdeki tüm hisselerini devretti, okulların yönetimindeki görevlerinden de ayrıldı.

2.5 MİLYON TL’LİK HİSSEYİ KARDEŞİNE DEVRETTİ

Maya-Gen Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin Genel Kurulu’nda alınan karar 13 Temmuz’da tescil edildi, 18 Temmuz’da da Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. 2002 yılında kurulan şirketin üç ortağı bulunuyor.

Bunlar, 10 bin hisse payı sahibi olan Ziya Selçuk, 5 bin pay sahibi kardeşi Oktay Selçuk ve yine 5 bin pay sahibi yeğeni Sefa Kayra Selçuk. hisse paylarının beheri 250 TL. Ziya Selçuk, 2 milyon 500 bin TL sermaye payı karşılığı 10 bin hisseyi kardeşi Oktay Selçuk’a devretti. Şirketin müdürler kurulu başkanlığı görevi de Ziya Selçuk’tan Oktay Selçuk’a geçti. Bakan Ziya Selçuk, aldığı bu kararla Maya Okulları ile arasında olan resmi bağlantıyı da kopardı.