Yeni Merkez Bankası Başkanı'na intihal suçlaması

Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yüksek lisans tezinde üç makaleden intihal yaptığı iddia edildi. Can Okar, Twitter hesabından Uysal'ın kaynak göstermeden birebir alıntı yaptığı makaleleri paylaştı.

Görevden alınan Murat Çetinkaya'nın yerine göreve atanan yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yüksek lisans tezinde intihal yapıldığı iddia edildi.

Twitter hesabından tez metinlerini paylaşan Can Okar, Uysal'ın üç farklı makaleden birebir alıntı yaptığını söyledi.

PARAGRAF HALİNDE ALINTILANMIŞ

Okar'ın "İngilizce tezinin tümü kopyalanıp yapıştırılmış" şeklinde paylaştığı twit zincirinde Uysal'ın tezi ve alıntı yaptığı üç makale paylaşıldı. Uysal'ın Frederic S. Mishkin'in "Gelişmekte Olan Piyasa Ülkelerinde Enflasyon Hedefi", Ferya Kadığlu'nun "Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Hedefi" ve Melike Altınkemer'in "Büyüyen Krizi Nasıl Yönettiler?" adlı makalelerinden paragraf paragraf alıntı yaptığı görülüyor.