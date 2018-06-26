Yeni Meclis'te kadın oranı yine düşük

24 Haziran seçim sonuçlarına göre seçilen kadın milletvekili sayısı 104. 600 milletvekilinden sadece yüzde 17'si kadın. Emekçi kadın temsiliyetininse olmadığı görülüyor.

Seçim sonuçlarına göre TBMM'deki kadın milletvekili sayısı 104 oldu.

AKP'den 53, HDP'den 25, CHP'den 18, MHP'den 5, İyi Parti'den 3 kadın milletvekili seçildi. AKP'nin en genç milletvekili adaylarından Rumeysa Kavak (22) ve HDP'nin en genç adaylarından Dersim Dağ (22) Meclis'e girdi.

Yüzde 17,3 1935 seçimlerinden bu yana en yüksek oran olmakla birlikte Türkiye, kadınların siyasete katılımı, parlamentoda temsili konusunda dünya sıralamalarında geride yer alıyor. Emekçi kadınların, bir bütün olarak da emekçilerinse hiç temsil edilmediği görülüyor.