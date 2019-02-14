Yeni Meclis Başkanı seçim takvimi belli oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul adaylığı nedeniyle 18 Şubat itibariyle görevinden istifa edeceğini açıklaması üzerine Meclis takvimi yeniden şekillendi.

12 Temmuz 2018'de Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım, 18 Şubat'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı nedeniyle görevinden istifa edecek.

Yıldırım'ın istifasının ardından Meclis, 29. TBMM Başkanı'nı seçmek için hazırlıklarına başlayacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı seçilecek.