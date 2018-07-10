Yeni kurulan emniyet biriminin görevi belli oldu: Erdoğan ve devlet büyükleri...

Emniyet bünyesinde kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nde 247 personel görev yapacak. Bu birimdeki polisler, Cumhurbaşkanı ve 'devlet büyüklerinin' programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Ankara'da "Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü" kurulmuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni kurulan birimde şu an itibarıyla 247 personel görev yapıyor. Bu birimdeki personel, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilecek. Müdürlüğün nerede konuşlanacağı ve görevlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Yeni kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'ne ilişkin video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da yayımlandı. Videoya göre Takviye Hazır Kuvvet personeli siyah üniforma giyecek. İLGİLİ HABER Emniyet'te yeni birim kuruldu