Yeni kurulacak partinin vekil sayısını açıkladı: AKP ve CHP'den katılacaklar...

TV5’te yayımlanan 'Kulis Ankara' programına katılan Nuray Başaran, yeni partiye AKP ve CHP'den katılacak çok sayıda vekil olduğunu açıkladı, sayı verdi...

Saadet Partisi'nin yayın organı TV5’te yayımlanan “Kulis Ankara” programında, kurulması konuşulan yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

Odatv'de yer alan habere göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde kurulacağı belirtilen yeni partiyle ilgili, Wikileaks belgelerinde ABD’nin kaynağı olarak gösterilen ve AKP’lileri ABD’li yetkililerle görüştüren Nuray Başaran dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başaran'ın açıklamalarından bir bölüm şöyle:

“Ciddi bir ekip var yani işte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu Mehmet Şimşek, Selçuk Özdağ gibi… Ayrı hareket etmiyorlar birlikte hareket ediyorlar. İlk kez bu insanlar ‘evet parti kuruyoruz’ diyorlar birebir konuştuğumuzda. Tayyip Bey biliyorsunuz eğer ciddi bir şey olmasaydı mitinglerde meydanlarda hedef almazdı. Demek ki ona da bazı bilgiler gidiyor ki meydanlardan muhatap alıp cevap verdi. Eğer böyle bir ciddiyet söz konusu değilse niye gündeme taşıdı. Üçüncüsü de yani konuştuğumuzda ‘evet böyle bir hazırlığımız var 31 Mart seçimlerini bekliyoruz seçim öncesi de çok fazla hareket edip yani bunu dillendirmek istemiyoruz Mart sonunda bir Türkiye deklarasyon ortaya çıkacak.

CHP'den seçimden sonra 1 Nisan 31 Mart sonundan kastım seçimlerden sonra merkeze oturmak istiyorlar. Sadece AK Parti içinden değil CHP'den de kendilerine katılım olacağını söylüyorlar. Hatta milletvekili bazında görüşmeler yaptıklarını söylüyorlar. CHP’li bazı milletvekillerinin de ayrılıp bur partiye geçeceği söyleniyor. AK Parti’den de CHP’nin içinden de milletvekilleri var. 50 - 55 milletvekilinden söz ediyorlar Hem CHP'den hem AK Parti'den Hatta bu bence bir grup kurmaya da yeter bir sayı.

Belki de 1 Nisan’da deklarasyondan sonra hani diyorlar ya Eylül'de de partileşme ye gidecek bir grup kurduklarında zaten sorunları kalmıyor. Eğer bu sözü edilen milletvekillerinin sayısı bu kadarsa bence hiçbir sıkıntıları olmaz. İYİ Parti’den almayacaklarını söylüyorlar. İYİ Parti’ye dokunmayacaklarını. Şu anda da çok yoğun talep ve ilgi olduğunu söylüyorlar. Ben söylediklerini söylüyorum. Çekirdek ekipte olanlarla konuşmalarımı aktarıyorum. Seçimden sonra deklarasyon yayınlayacaklar. Çok büyük teveccüh olduklarını hem CHP'den AK Parti içinde milletvekili bazında kendilerine başvuruları olduğunu ve katılımlar olacağını söylüyorlar."