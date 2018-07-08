Yeni KHK'da 'meclis' sorunu: Yasal sürede görüşülmesi imkansız...

OHAL'in son KHK'sı yayımlandı. Ancak KHK'nın yasal süre içinde mecliste görüşülmesinin imkansız olduğu belirtiliyor.

Bugün Resmi Gazetede 701 sayılı ve son Olağanüstü Hal Kararnamesi yayımlandı.

Olağanüstü Hal yönetiminin süresi 18 Temmuz günü bitecek. Yeniden uzatılmayacağı belirtildi. OHAL kaldırıldıktan sonra alınmış olan bütün önlemlerin de kendiliğinden kalkmış olması gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi OHAL KHK’sı ile ilgili olarak OHAL KHK’larını denetleme yetkisinin mecliste olduğunu öne sürerek yetkisizlik nedeniyle başvuruyu reddetmişti.

Mecliste görüşüldükten sonra yapılan başvuruyu ise “Meclis, iradesini yasa çıkararak göstermiştir” gibi bir gerekçeye dayanarak başvuruyu reddetmiş, böylelikle OHAL KHK’ları hem Meclis hem de Anayasa Mahkemesi denetiminden geçirilmemiş ve üstelik Anayasa Mahkemesi yapılan düzenlemelerin ve alınan önlemlerin kendiliğinden ortadan kalmış olması gerekirken süreklilik kazandırılmasına “hukuk desteği” vermişti.

701 sayılı KHK’nın yasal süresi içinde mecliste görüşülmesi olanaksız. 18 Temmuz günü OHAL’in kaldırılacağı belirtiliyor. Bu sorunu nasıl çözeceklerini merakla bekleyeceğiz.