Yeni kabine 'taslağı': 16 bakanlık, 9 kurul, 5 ofis

AKP'nin yeni kabine taslağına göre MİT başkanlık haline geliyor, Genelkurmay ve Milli İstihbarat doğrudan cumhurbaşkanına bağlanıyor. Hazine ve Maliye birleştirilirken ekonomide çok başlılık sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için AKP tarafından hazırlanan taslağa göre 16 bakanlık, 5 ofis ve 9 kuruldan oluşan bir kabine planlanıyor.

Dünya gazetesinin özel haberine göre dikkat çekici değişiklikler Maliye-Hazine birleşmesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının, başkanlığa dönüştürülerek Milli İstihbarat Başkanlığı haline getirilmesi olarak göze çarpıyor.

AKP taslağına göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 16 bakanlık öngörüldü. Bunlar, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı olarak yer aldı. Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulacak ve ekonominin farklı alanlarının yönetileceği "ofisler" de belli oldu. Taslağa göre, finans, iletişim, insan kaynakları, teknoloji ve yatırım olmak üzere 5 ofis planlandı.

KURULLAR DA KABİNEYE DAHİL EDİLİYOR

Halen çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bakanlıkların bir araya gelmesiyle politika oluşturmak ve uygulamak üzere var olan kurullara benzer nitelikte 9 kurul da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bileşenlerinden olacak. Bu kurullar bilim, teknoloji ve yenilik politikaları, eğitim ve öğretim politikaları, ekonomi politikaları, güvenlik ve dış politika, hukuk politikaları, sağlık ve gıda politikaları, sosyal politikalar, yerel yönetim politikaları olmak üzere 9 adet planlandı. Bu kurullar ilgili bakanlık, ofis, kurum ve kuruluşların da katılımıyla üyelik biçiminde yapılanacak.

GENELKURMAY VE MİLLİ İSTİHBARAT DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANINA BAĞLANIYOR

Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı kuruluşlara da taslakta yer verildi. Buna göre Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak belirlendi.

Bağlı kuruluşların tamamının "başkanlık" olarak yapılandırılması dikkat çekti. Bu kapsamda daha önce müsteşarlık olan Milli İstihbarat ve Savunma Sanayii için başkanlık şeklinde örgütlenmesi yönünde değişiklik önerildiği anlaşıldı.

MALİYE VE HAZİNE BİRLEŞİYOR AMA EKONOMİDE 'ÇOK BAŞLILIK' SÜRÜYOR

Yeni kabine sisteminde ekonomi yönetiminin farklı fonksiyonlara bağlı olarak değiştirildiği gözlendi. En önemli değişikliklerden biri, yıllardır tartışılan Hazine-Maliye’nin birleştirilmesi oldu. Kamunun borç yönetimini yürüten Hazine, Maliye Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük iken 1983 yılında ayrılarak Başbakanlığa bağlı bir Müsteşarlık olarak örgütlenmiş, kamu borç yönetimi yanında dış ticaret ve teşvik işlemleri de bu müsteşarlık bünyesine toplanmıştı. 1993 yılında da dış ticaret ayrı bir yapıya aktarılmıştı. Son olarak 2011 yılında Hazine’nin içindeki teşvik ve yabancı sermaye gibi yapılar Ekonomi Bakanlığına alınarak Hazine borç-finanstan sorumlu hale getirilmişti.

Ekonomi yönetimindeki ciddi diğer yapılanma ise DPT’nin kapatılmasıyla Kalkınma Bakanlığına verilen planlama görevinin yeniden farklılaşması oldu. Mevcut bakanlık yapılanmasındaki isimlendirme geçerli kabul edilirse Kalkınma (planlama) Sanayi Bakanlığı ile birleşmiş oldu. Bir diğer önemli değişiklik ise Ticaret Bakanlığı olarak düzenlenen yapılanmada gözlendi. Halen gümrük ile birlikte iç ve dış ticaret yönetiliyordu.

Tarım ve Orman Bakanlıklarının geçmişte olduğu gibi birleştirilmesi de dikkat çekti. Hükümetin bütçe yönetimi için ise doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı "Strateji ve Bütçe Başkanlığı" idari yapı olarak öngörüldü.