Yeni hükümet sistemine geçiş takvimi başlıyor

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte, Türkiye'nin gündemini yaz boyunca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinin meşgul etmesi bekleniyor.

Türkiye 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir hükümet yapısına geçiş yaptı. Yeni bakanlıklar ve kurumların oluşturulması süreci için belirlenen takvime göre, Ağustos ayına kadar hazırlıkların tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan ilk aksama, resmi sonuçların açıklanacağı tarihte yaşandı bile; 29 Haziran'da açıklanması planlanan resmi sonuçlar, itirazlar sebebiyle 5 Temmuz’da belli olacak.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre taslak program, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçlarını açıklama tarihine bağlı olarak değişebilecek.

YEMİN 8 TEMMUZ’DA

Verilen bilgiye göre, bölgelerinde mazbatalarını alan milletvekilleri, 8 Temmuz’da Genel Kurul’da yemin edecekler. 13 Temmuz’da Meclis Başkanlığı için başvurular alınacak. 18-19 Temmuz’da da Meclis başkanı seçimi yapılacak.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı’nın mazbatasını alması ve yeminiyle ilgili takvim de işleyecek. Cumhurbaşkanı’nın mazbatası, kesin sonuçların açıklanmasının hemen ardından verilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mazbatasını geçici Meclis Başkanı’ndan alacak. Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’na göre, Cumhurbaşkanı mazbatasını aldığı gün, Genel Kurul’da yemin edecek.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

UYUM YASALARI KHK OLARAK ÇIKARILACAK

Baskın seçim kararı sebebiyle seçimden önce çıkarılamayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hayata geçirecek uyum yasaları KHK olarak çıkarılacak.

Hükümet, Meclis tatile girmeden önce aldığı yetki yasasıyla, uygulama yasalarını KHK ile çıkaracak. Bu düzenlemelerde, "Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yasası, yeni bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı yeni kurullar, cumhurbaşkanıyla gelip gidecek ve sayıları 500’ü aşan bürokratların kimler olduğu, üst kurulların yeni çalışma biçimi, başbakanlığa bağlı kuruluşların hangi kurumlara dağıtıldığı" gibi birçok konu başlığı yer alacak.

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden beş yıllığına Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinin ardından yeni hükümet sistemi de hayata geçecek.

Yeni sisteme göre Bakanlar Kurulu 16 isimden oluşacak. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na bağlı 9 kurul yer alacak. Bu kurullar "Yerel Yönetim Politikaları, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Gıda Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Hukuk Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Ekonomi Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları" olacak. Tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek ve Cumhurbaşkanı'na bağlı "Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi" kurulacak.