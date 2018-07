Yeni hükümet sistemi Erdoğan'a 'normalleşme' fırsatı sunuyor

Ankara'da sürmekte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş çalışmalarının bu hafta hız kazanması bekleniyor.

Yeni sisteme geçiş için ilk etapta üç kararname çıkarılacağı ifade edilirken, bunun ikisini mevcut hükümet, sonuncusunu ise Cumhurbaşkanı'nın yayımlayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak üçüncü kararnamenin 8 Temmuz'a kadar yayımlanacağı tahmin edilirken, soL yazarları Ali Rıza Aydın, Kemal Okuyan ve Oğuz Oyan yeni sistemin olası sonuçlarına ilişkin yorumlarını derledik.

'KURALSIZLIK ANAYASAL ÇERÇEVEYE BÜRÜNDÜ'

soL HD'nin Gündemin Ötesi programında gazeteci Utku Zırığ'ın sorularını yanıtlayan TKP Genel Sekreteri ve soL yazarı Kemal Okuyan, Erdoğan'ın yeni hükümet sistemini "normalleşme" için kullanabileceği değerlendirmesini yaptı.

"Birçok açıdan aslında bir değişiklik olmayacak" diyen Okuyan, "Türkiye'de kuralsız hareket etmeyi uzun süredir kural haline getirmiş bir siyasi iktidar vardı. Şimdiyse bu kuralsızlığı bir anayasal çerçeveye büründürdüler" şeklinde konuştu.

'GERİLİMLİ OLDUĞU KESİMLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK'

Okuyan, Gündem Ötesi'nde yaptığı değerlendirmeyi, "Burada Erdoğan'ın bu dönüşümü bir başka açıdan değerlendirme olasılığı olduğunu düşünüyorum. O da, gerilimili olduğu kesimleri ikna etmek" diyerek sürdürdü.

Okuyan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

OKUYAN: YASAMAYI KENARA İTTİRİYORLAR

Utku Zırığ'ın sorusunu üzerine güçler ayrılığı sorunu hakkında açıklamada bulunan Kemal Okuyan, "Yasama erki ve yürütme erkinin ayrılması meselesi, burjuva toplumlarına özgüdür. Bu bir yanılsamadır; yasama ve yürütmeyi ayrı, birbirini denetleyen organlar olarak görürler" dedi.

"Şimdiyse yürütmenin otoritesini artırıyorlar, yasamayı kenara ittiriyorlar" değerlendirmesini yapan Okuyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyalizmde ise yasama her şeydir, yürütmeyi içinden çıkartır. Dolayısıyla halkın seçtiği bir başkan sosyalizmde olmaz. Her şey meclisin içindedir, bakanlar kurulu, devlet başkanı ve istediği an o meclis, yani halkın örgütlülüğünü simgeleyen meclis, bizdeki meclise benzemez, görevden alır. Dolayısıyla Marx'tan beri biz yasama ve yürütmeyi birleştiririz, yani sosyalizm kuvvetler ayrılığına dayanmaz, kuvvetler birliğine dayanır ama demokratik bir kuvvetler birliğidir bu çünkü yasama her şeyi belirler."