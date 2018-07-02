Yeni hükümet sistemi Erdoğan'a 'normalleşme' fırsatı sunuyor

24 Haziran seçimlerinin ardından Ankara gündeminin ilk sırasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş çalışmaları yer alıyor. Yeni sistemin Erdoğan'a daha geniş yetkiler vermenin yanısıra ona normalleşme fırsatı da sunduğu ifade ediliyor.

Ankara'da sürmekte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş çalışmalarının bu hafta hız kazanması bekleniyor.

Yeni sisteme geçiş için ilk etapta üç kararname çıkarılacağı ifade edilirken, bunun ikisini mevcut hükümet, sonuncusunu ise Cumhurbaşkanı'nın yayımlayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak üçüncü kararnamenin 8 Temmuz'a kadar yayımlanacağı tahmin edilirken, soL yazarları Ali Rıza Aydın, Kemal Okuyan ve Oğuz Oyan yeni sistemin olası sonuçlarına ilişkin yorumlarını derledik.

'KURALSIZLIK ANAYASAL ÇERÇEVEYE BÜRÜNDÜ'

soL HD'nin Gündemin Ötesi programında gazeteci Utku Zırığ'ın sorularını yanıtlayan TKP Genel Sekreteri ve soL yazarı Kemal Okuyan, Erdoğan'ın yeni hükümet sistemini "normalleşme" için kullanabileceği değerlendirmesini yaptı.

"Birçok açıdan aslında bir değişiklik olmayacak" diyen Okuyan, "Türkiye'de kuralsız hareket etmeyi uzun süredir kural haline getirmiş bir siyasi iktidar vardı. Şimdiyse bu kuralsızlığı bir anayasal çerçeveye büründürdüler" şeklinde konuştu.

'GERİLİMLİ OLDUĞU KESİMLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK'

Okuyan, Gündem Ötesi'nde yaptığı değerlendirmeyi, "Burada Erdoğan'ın bu dönüşümü bir başka açıdan değerlendirme olasılığı olduğunu düşünüyorum. O da, gerilimili olduğu kesimleri ikna etmek" diyerek sürdürdü.

Okuyan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gerilimli olduğu kesimler derken, Türkiye'nin yarısında yarattığı öfkeden bahsetmiyorum. Bazı emperyalist ülkelerle, Türkiye sermayesiyle inişli çıkışlı bir ilişkisi var ve gerilim yaşadığı açık. Bu sistem bu gerilimleri çözmek için Erdoğan'a daha fazla fırsat, hareket alanı, otorite veriyor. Belki de önümüzdeki günlerde Erdoğan bu düzenin asıl sahiplerine çok güven veren kartlar çıkaracak cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde. Erdoğan, kişiliğine hiç uymasa da, kendisini bu (Meclis'teki) gerilimin dışına çıkarıp, daha teknokrat bir ekiple, hem dış politikada hem ekonomide düzenin asıl sahiplerine daha fazla güven veren bir yöntemi deneyebilir."

OKUYAN: YASAMAYI KENARA İTTİRİYORLAR

Utku Zırığ'ın sorusunu üzerine güçler ayrılığı sorunu hakkında açıklamada bulunan Kemal Okuyan, "Yasama erki ve yürütme erkinin ayrılması meselesi, burjuva toplumlarına özgüdür. Bu bir yanılsamadır; yasama ve yürütmeyi ayrı, birbirini denetleyen organlar olarak görürler" dedi.

"Şimdiyse yürütmenin otoritesini artırıyorlar, yasamayı kenara ittiriyorlar" değerlendirmesini yapan Okuyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyalizmde ise yasama her şeydir, yürütmeyi içinden çıkartır. Dolayısıyla halkın seçtiği bir başkan sosyalizmde olmaz. Her şey meclisin içindedir, bakanlar kurulu, devlet başkanı ve istediği an o meclis, yani halkın örgütlülüğünü simgeleyen meclis, bizdeki meclise benzemez, görevden alır. Dolayısıyla Marx'tan beri biz yasama ve yürütmeyi birleştiririz, yani sosyalizm kuvvetler ayrılığına dayanmaz, kuvvetler birliğine dayanır ama demokratik bir kuvvetler birliğidir bu çünkü yasama her şeyi belirler."

'ARTIK YÜRÜTME ÇIKARAN BİR PARLAMENTO YOK'

Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü ve TKP MK üyesi Ali Rıza Aydın ise, soL Dergi'nin 17'inci sayısına yazdığı makalede, "Artık içinden başbakan ve bakanlardan oluşan yürütme organı çıkaran bir parlamento yok. Çünkü başbakan ve bakanlar kurulu yok" yorumu yaptı.

"Bakanlıkların olması ve bakanlıkların başında da bakanlar olması yanıltmasın" diyen Aydın, yani hükümet sistemini, "Bakanlıkların üst düzey memuru/kamu görevlisi olan ve atamayla gelen müsteşarın üstüne atamayla gelen (cumhurbaşkanı tarafından atanan) bir üst düzey memur eklenecek. Bu kamu görevlisinin adı da bakan olacak" şeklinde özetledi.

Aydın, soL Dergi'deki makalesinde, şunları kaydetti:

"Yeni rejimde 'yetkili organlar' ve 'idare' yeniden yapılandırılacak, karar mekanizmaları yeniden biçimlenecek. Bu işlemlerde de hem yöntem, tercih ve hukuk konusunda hem de yönetim ve mali kaynak/harcama konusunda CB tek başına yetkili olacak. Denetimsizliğin anayasal dayanağa kavuştuğu bu rejim anayasalı hükümdarlığı, bu düzen de sermaye sınıfının hükmetme gücünü tanımlıyor."

AYDIN: BÜTÇE CUMHURBAŞKANI İNİSİYATİFİNE GEÇİYOR

Yeni hükümet sisteminde, TBMM'ye sunulan merkezi yönetim bütçesinin, Cumhurbaşkanı tarafından hazırlandığına dikkat çeken Aydın, "Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılacak. Sorun, geçici bütçe kanununun da çıkarılmamasıyla başlayacak ve yeni bütçe kanunu kabulüne kadar önceki yıl bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak. TBMM ve CB gerginliği bu yetkiyle birlikte bütçenin CB inisiyatifine geçmesine neden olabilecek" değerlendirmesini yaptı.

KHK'LER GİTTİ, CBK'LER GELDİ

Yazısında, yeni sistemin, OHAL ilan etme ve KHK çıkarma yetkisini de yeniden düzenlediğine işaret eden Ali Rıza Aydın, "önceki Anayasada KHK'lerin yetki kanununa, bu kanunun konu ve süre sınırına dayanılarak çıkarılabildiğini" anımsattı.

"Yeni rejimde ise ne konu ne de süre sınırı var. Özetle Cumhurbaşkanı takdiri denilen keyfiliğe terk edilen haklar söz konusu" bilgisini aktaran Aydın, OHAL'e ilişkin şunları kaydetti:

"Koşulları anayasada gösterilen OHAL'i yurdun tamamında ya da bir bölgesinde süresi altı ayı geçmemek üzere ilan yetkisi Cumhurbaşkanı'nın. TBMM süreyi kısaltıp uzatabileceği gibi OHAL’i kaldırabilecek. OHAL KHK'si yerini CBK’ye bırakacak. OHAL CBK'leri anayasal denetime tabi olmayacak."

CUMHURİYETİ YUTAN 'KARADELİK'

Eski CHP Milletvekili ve soL yazarı Oğuz Oyan, Birgün gazetesine yazdığı değerlendirmede, Erdoğan'ın sunduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapılanmasını gösteren şemayı galaksi sistemine benzetti.

"Ortada bir güneş gibi duran Cumhurbaşkanı etrafında kümelenmiş bir galaksi sisteminin spiral kollarını andırıyordu. Gerçi kozmolojik anlamda galaksilerin merkezinde bir güneş değil, binlerce güneşten daha yoğun bir 'karadelik' yer alır" diyen Oğuz Oyan, değerlendirmesinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sistemin merkezini güneşe mi yoksa karadeliğe mi benzetmek gerekir bunu herkes kendi siyasi konumuna göre takdir edebileceği gibi, ekonominin içinde bulunduğu durum da kısa sürede bu konuya bir açıklık getirebilir. Ekonomi değil de siyaset açısından bakılsaydı, karadeliğin şimdiden cumhuriyeti yuttuğu metaforu da pek aykırı düşmezdi."

AŞIRI MERKEZİLEŞME, KARAR ÇATIŞMALARI BİR ARADA

Oğuz Oyan, değerlendirmesinde, yeni sistemin kamuda karar alma düzeneğini hem aşırı merkezileştireceği, hem de benzer alanlarda faaliyet gösterecek kurlların karar çatışmalarına yol açacağı öngörüsünde bulundu.

Oyan, bu durumu, "Şemanın şekline değil de içeriğine bakıldığında, kamuda karar alma düzeneğinin hem aşırı merkezileştirildiği hem de benzer alanlarda faaliyet gösterecek kurullar, ofisler ve bakanlıklar arasında işlev mükerrerliği ve karar çatışmalarına uygun kaotik bir yapı oluşturulduğu görülür.Üstelik artık arada koordinasyon ve gerekirse tampon görevi görebilecek bir başbakanlık kurumu da yoktur" şeklinde açıkladı.

'YENİ SİSTEM TEK ADAMIN VAZGEÇİLMEZLİĞİNİ VURGULUYOR'

Yeni sistemin tek adamın vazgeçilmezliğini vurgulayacak şekilde örgütlendiğine işaret eden Oyan, değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

"Karar çatışmaları durumunda son karar vericinin ortada güneş gibi parlayan tek adam olduğunu düşünüp içinizi ferahlatabilirsiniz; hatta bu kaotik yapının, tek adamın vazgeçilmez rolünün vurgulanması için özel olarak tasarlanmış olabileceğini (veya kamuda karar alma süreçlerinin kasıtlı olarak dolambaçlı kılındığını, böylece sermaye sınıfı üyelerine Saray dışında merci aramamalarının hatırlatıldığını) da aklınıza düşürebilirsiniz. Sonuç değişmiyor; ortada akla ziyan bir teşkilat şeması var."

"Özal’ın arapsaçına çevirdiği fon ve maliye yönetimi, vergi almak yerine borçlanmanın tercih edilmesi, sistematikleştirilen yolsuzluk ekonomisi sonuçta 1990’larda büyüyen bir maliye krizinin zeminini hazırlamıştı" hatırlatmasını yapan Oyan, "Şimdi gidilen yer acaba farklı mı?" sorusunu yöneltti.