'Yeni havalimanında 33 mescit olacak, imam atanacak' iddiası

Yeni İstanbul Havalimanı'nda 33 mescit olacağı ve Diyanet'in bu mescitlere imam atayacağı öne sürüldü.

Yeni havalimanında 33 mescit olacağı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın buraya imamlar atayacağı öne sürüldü.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar bugünkü yazısında, İstanbul Havalimanı açılış töreninde edindiği bilgileri aktardı.

Munyar, “Doğan Hızlan, Mete Belovacıklı, İsmail Turgut Yuvacan, Murat Çelik ve Gökçe Aytulu ile birlikte İstanbul Havalimanı’nda açılış töreninin gerçekleştiği bölüme geçerken Atatürk Havalimanı’nda görevli imam Abdussamet Karadayı ile karşılaştık” diyerek şunları kaleme aldı:

“Karadayı, kendini tanıttı:

Malatya’dan İstanbul’a İstanbul’dan Ankara’ya...

- Atatürk Havalimanı mescitlerinde görevli imam hatibim.

Yeni havalimanına tayin durumunu sordum, yanıtladı:

- Burada farklı noktalarda 33 mescit olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Havalimanı’na taşınma ile birlikte bizi de buraya tayin edecek.”

571 HİLAL FİGÜRÜ

Ayrıca, yeni havalimanının tavanında 571 hilal figürünün bulunması dikkat çekti. Terminal binasının tavanındaki 571 hilal figürünün Muhammed’in doğumu ve İslam'ı sembolize ettiği belirtildi.