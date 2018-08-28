Yeni havalimanı nedeniyle Bulgaristan'a yüklü miktarda ödeme yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Bulgar hava sahasını kullanmak zorunda kalacak uçaklar nedeniyle Bulgaristan’a yüklü miktarda ödeme yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’da 29 Ekim’de hizmete açılması planlanan 3. Havalimanı ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Bulgar hava sahasını kullanmak zorunda kalacak uçaklar nedeniyle Bulgaristan’a yüklü miktarda ödeme yapılacağını kaydeden İlgezdi, “Örneğin Ankara-İstanbul iç hat seferini yapan bir uçağın, yönelme ve alçalma esnasında başka bir devletin hava sahasını kullanmak zorunda kalması hangi milli ve yerli politikaların bir sonucudur?” dedi.

İlgezdi, Türkiye’nin 3. Havalimanının devreye girmesiyle birlikte Bulgar hava sahasını kullanmak zorunda kalmasının beraberinde birçok sorunu da getireceğini kaydederek, “Bulgaristan hava sahasını uçuşlara kapatılması durumunda, uçaklar hangi havalimanına yönlendirilecektir? Yakıt kritiğine giren uçaklar için hangi alternatif planlar hazırlanmıştır” sorularını yöneltti.

İlgezdi Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a şu soruları yöneltti:

1-) 3. Havalimanına iniş ve kalkış yapacak uçaklar için Bulgaristan'a yüklü miktarda ödeme yapılacağı iddiaları doğru mudur?

2-) İniş, kalkış, yaklaşma ve bekleme pozisyonlarında Bulgaristan hava sahasını kullanmak zorunda kalacak uçaklar için Bulgaristan’ın Türkiye’den talep ettiği ücret nedir?

3-) Türkiye’nin hava sahasını kullandığı Bulgaristan’a yapacağı ödemenin miktarı nedir? Örneğin Ankara Esenboğa – İstanbul 3. Havalimanı seferini yapacak iç hat uçuşları için Bulgaristan’a yapılacak ödemenin miktarı nedir?

4-) Yurtiçi uçuşları için yabancı bir ülkeye ödeme yapılacak olması, vatandaşlarımıza ekstra bir vergi yükü getirecek midir? İstanbul – Ankara uçuşu için Bulgaristan veya Romanya’ya hazine tarafından para ödenecek olması hangi milli ve yerli planlamanın ürünüdür?

5-) Bulgaristan’a yüklü miktarda ödeme yapılması pahasına yeni havalimanının hizmete sokulmasında ısrar edilmesinin gerekçesi, mevcut havalimanından “Atatürk” ismini çıkartmak mıdır?

6-) Bulgaristan hava sahasını kullanacak uçaklar için Türkiye tarafından yapılacak ödeme dolar cinsinden mi olacaktır? Dolardaki kur artışı düşünüldüğünde, ödemeyi Türk lirası cinsinden yapmayı düşünüyor musunuz?

7-) Bulgaristan’ın Türk lirasını kabul etmemesi durumunda, dolar veya Euro cinsinden yapılacak ödemenin hazineye maliyeti nedir?

8-) 3. Havalimanına iniş ve kalkış sırasında Bulgar hava sahasını kullanmak zorunda kalacağımız düşünülürse, Bulgaristan hava sahasını uçuşlara kapatılması durumunda, uçaklar hangi havalimanına yönlendirilecektir? Yakıt kritiğine giren uçaklar hangi havaalanlarına yönlendirilecektir?

9-) Bilimsel veriler, havalimanının inşa edildiği bölgenin senenin 107 günü fırtınalı, 65 günü ise yoğun bulutlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu bakımdan 3. Havalimanının yer tespiti esnasında bölgenin rüzgâr testlerinin yapılmadığı iddiası doğru mudur?

10-) Karadeniz’den esen şiddetli yan rüzgârlar nedeniyle havalimanının yılın neredeyse 120 günü kapalı olacağı iddiaları doğru mudur?

11-) Lodos ve ters rüzgârlar için hangi önlemler alınmıştır? İki paralel pistle faaliyet gösterecek havalimanının uçuş trafiğinde büyük bir keşmekeş yaşanacağı iddiaları doğru mudur?

12-) Kuşların göç yolları üzerine inşa edilen 3. Havalimanı uçuş güvenliğini tehlikeye sokmakta mıdır?

13-) Olası bir kaza kırım neticesinde yaşanacak büyük can kayıplarının sorumluluğunu kimler üstlenecektir? Yaşanması muhtemel uçak kazaları tıpkı göz göre göre gelen hızlandırılmış tren faciası gibi, “bu işin fıtratında kaza var” denilerek, geçiştirilecek midir?