Yeni Emniyet Genel Müdürü'nü Mehmet Ağar mı belirledi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın atanmasının ardında Mehmet Ağar'ın olduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Celal Uzunkaya, dün sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Görevden alma kararının perde arkasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Uzunkaya arasında yaşanan anlaşmazlıkların yattığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Uzunkaya’nın bu yaz emniyette açıklanacak terfi ve atamalar konusunda Soylu ile ters düştüğü ifade edildi. Uzunkaya’nın yerine atan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın hemşerisi olması dikkat çekti. Aktaş’ın tercih tercih edilmesinde Ağar’ın etkili olduğu öne sürüldü.

Aktaş, Mehmet Ağar’ın Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptığı 1994’te girdiği sınavı kazanarak Malatya kaymakam adayı olarak mülki idari amirliği mesleğine başladı. 2010-2016 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda bürokrat olarak çalışan Aktaş, 1 Haziran 2016’da Karabük Valiliğine, 21 Haziran 2017’de ise Şırnak Valiliği’ne atandı.