'Yeni' Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni Doğu Ekspresi'nin 29 Mayıs’ta ilk seferini yapacağını açıkladı. Şu anda 117 TL olan bilet ücreti, yeni 'turistik' trende 400 TL civarında olacak.

Ulaştırma Bakanı Turhan, yeni turistik Doğu Ekspresi'nin 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a hareket edeceğini söyledi.

Turhan’ın verdiği bilgiye göre turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Tren, Ankara-Kars seferi sırasında Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum, dönüşte Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak.

Yeni turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatının 400 TL civarında olacağı belirtiliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre TCDD yetkilileri, “Bu tutarın biraz altında ya da üstünde olabilir. Bu düzeylerde olacak” açıklamasında bulundu.

Bilet fiyatının çok kısa süre içinde açıklanacağı öğrenildi.