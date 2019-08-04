Yeni bir televizyon kanalı kuruluyor

TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü 18:30’da Ana Haber bülteniyle yayın hayatına başlayacak.

5 Ağustos Pazartesi günü 18:30’da yeni televizyon kanalı TYT TÜRK, yayına başlıyor.

Texs Medya bünyesinde yayına girecek olan yeni televizyon kanalı TYT TÜRK’ün yönetim kurulu başkanı Ersin Yılmaz’ın düzenlediği kutlama gecesine, TYT TÜRK Onursal Başkanı Vahit Özdemir, Tanju Moltay kanalın Ana Haber spikeri Türkan Varol Kaya, Hayatın Tadı programı sunucusu Ebru Keser, hafta sonu Ana Haber spikeri Kerem Seven, hafta sonu sabah programı sunucusu Pınar Ergüner, İlahiyatçı Cemal Dursun, magazin programı yorumcusu Canan Danyıldız gibi isimler katıldı.

ONURSAL BAŞKANI AKP'DEN ADAY OLMUŞTU

Kanalın onursal başkanı olarak ilan edilen eski diplomat Vahit Özdemir, 2015 seçimlerinde "Dünya lideri Muhterem Reisicumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli önderliğinde ve Başbakanımız Davutoğlu Ahmet Hocamızın rehberliğinde ülkemizin şaha kalkıp dünyada yıldız bir ülke haline geleceğine yürekten inanıyorum" diyerek aday adayı olmuş ancak vekil seçilememişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıllarda Erdoğan-Özdemir ilişkisine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçenlerde bir Dışişleri mensubu benimle görüşmek istedi.

Bakanlıkla ilgili bir mesele zannedip görüştüm. Ancak konu özelmiş.

Dinledikçe inanamadım. Bana anlatılan öyküyü ben de size anlatayım:

Vahit Özdemir Dışişleri Bakanlığı'nda 'uzman' olarak görev yapmaktadır.

Enis Öksüz'ün Bayındırlık Bakanlığı döneminde geçici görevle bu bakanlığa atanır ve Bakan Öksüz'ün dış ilişkiler danışmanı olarak görev yapar.

2001 yılında o dönem yasaklı olan Recep Tayyip Erdoğan'la tanışır.

Erdoğan'daki karizmayı ve geleceği sezip kendisine yardımcı olmayı teklif eder. O sırada 'yasaklı' olan Erdoğan'a ABD Büyükelçisi ile görüşmesinin iyi olacağını söyler ve Erdoğan adına ABD Büyükelçisi ile bir görüşme yapar.

Böylelikle bir dostluk başlar.

Bu başlangıcın ardından Erdoğan, Vahit Özdemir'e Danıştay'daki davasında yardımcı olup olamayacağını sorar.

Bunun üzerine Vahit Özdemir, Danıştay üyesi arkadaşı

Hüseyin Karakullukçu ile görüşüp Erdoğan'ın durumunu anlatır ve yardımcı olmasını ister.

Ardından yine Erdoğan'ın talebi üzerine Anayasa Mahkemesi ile bağlantıya geçer. Erdoğan Fazilet Partisi'nin kapatılıp kapatılmayacağını merak etmektedir.

Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Vahit Özdemir'e lise yıllarında öğretmenlik yapmıştır.

Özdemir, Bumin'i ziyaret eder ve Fazilet'in kapatılacağını öğrenip, Erdoğan'a bildirir.

Vahit Özdemir bununla da yetinmez. Ankara'da Çırağan Et Lokantası'nda Erdoğan için bir yemek düzenler ve bazı bürokrat ve siyasileri burada bir araya getirir. Ardından İstanbul'da Hidiv Kasrı'nda başta ABD ve Fransız Büyükelçileri olmak üzere yabancı ülke temsilcileri ile Erdoğan'ı bir yemekte buluşturur.

Vahit Özdemir'in bunları yapmaktaki amacı, AKP'den milletvekili olmaktır.

Bu niyetini Erdoğan'a aktarır. Erdoğan, 'Kendini parti örgütünesevdirmen gerek' der.

Seçimler gelince Vahit Özdemir aday adayı olur ancak iyi bir yere yerleştirilmez ve milletvekili olamaz.

Özdemir 'ikbal' beklerken tersi olur.

Dışişleri Bakanlığı hakkında soruşturma açtırır. Ve o gün bugündür ne bir dış göreve atanır, ne de terfi eder.

Siyasete girme 'hevesi' Özdemir'e pahalıya patlar..

Bunları niye mi yazdım! Bilmem. Belki bu işe niyetli olanlara olabilecekleri göstermek içindir..'