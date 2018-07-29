Yeni bir parti daha kuruluyor

Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan parti kuruyor.

"Büyük Türkiye Platformu" adı altında yürüttüğü partileşme çalışmasında sona gelen Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan’ın, partisinin kuruluş dilekçesini yakında İçişleri Bakanlığı’na vereceği bildirildi.

Saadet Partisi'nin son seçimlerde aldığı sonucun da süreçte etkili olduğu öne sürülürken, yeni parti için kulislerde ‘Yeni Refah’ ve ‘Yeniden Refah’ gibi isimler konuşuluyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, “Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız. Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor” dedi.