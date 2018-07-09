Yeni bir KHK daha yayımlandı

Yeni bir KHK yayımlanarak bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. Kimi bakanlıkların birleştirilmesine karar verildi.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlandı.

KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

Yayımlanan yeni uyum kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi.

İKİ BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi.

Yeni isim Çalışma Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı oldu.

Maliye Bakanlığı’nın yeni ismi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi.

BAKANLAR KURULU YERİNE, CUMHURBAŞKANI

GENELKURMAY'IN YETKİLERİNE DÜZENLEME, MİT'TE DEĞİŞİKLİK

Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun kalktı.

YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.

"MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı oldu.