Yeni başkan, Gökçek'in 'kıymetlileri' hakkında konuştu: Kaldırmadım, yerine koydum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gökçek'in 'kıymetlilerinin' neden kaldırıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Orman Çiftliği'ndeki dinazor heykelleri ile Başkanlık Makamı'nın önünde yer alan fıskiyenin kaldırılmasıyla ilgili konuştu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Mustafa Tuna, "Dinazorları ben kaldırmadım, yerine koydum. O dinazorun yeri orası değildi. O geçiş döneminde, Ankapark henüz bitmediği için, gelen geçen geçen vatandaşların gezme imkanı olmadığından, 'Bakın burada böyle şeyler var' diye göstermek içindi. Onun sırası geldi, oradan aldık ve yerine koyduk" dedi.

"Fıskiye neden kaldırıldı" sorusu üzerine Tuna; "Bunları böyle tabulaştırmak pek doğru değil. Onun da sebebi şu; göreve geldikten sonra sayın Bakanlarımız ziyarete geldiler. Bakanlarımız gelince, korumalar falan orada bir araç trafiği oldu. Ben bilmiyordum da böyle bir şey olduğunu. Bir fıskiyenin orada olmuş, burada olmuş... Ben işime bakarım. Dinazormuş, fıskiyeymiş... Ben bunlara takılırsam, ileriye dönük yapacağım işlerin planlamasını yapamam" dedi.

"Kedili logoyu değiştiriyormuşsunuz?" sorusuna ise Tuna; "Bilmiyorum. Ben bu işlere takılmıyorum, takılmak da istemiyorum. Bizim yapacağımız çok işler var" yanıtını verdi.

SEMBOLİK İZLER KALKIYOR MU?

"Gökçek döneminin bütün sembolik izlerini kaldırmaya mı çalışıyorsunuz" sorusu üzerine tuna; "Böyle bir şeye güç yeter mi? Böyle bir imkan var mı? Yani yılların Melih Gökçek'ini ben insanların kalbinden insanların düşüncelerinden silmeye imkanım var mı? Sevenine de sevmeyenine de. Yani sevmeyenlere sevdiremem, sevenlere de sevme diyemem. Bu mümkün olabilir mi? Siyasi tarihimizde de bazı figürler vardır ki bunu kimse silemez yani."