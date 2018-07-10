Yeni bakanlar Meclis'te yemin etti

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal yemin etti.
Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
Genel Kurul'da yemin eden bakanların isimleri şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay
Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk
Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu
İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan