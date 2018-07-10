Yeni bakanlar Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı yeni bakanlar listesinde yer alan 16 kişi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te yemin ederek göreve başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yemin töreni öncesi yaptığı açıklamada, 'Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun' dedi.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal yemin etti. Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Genel Kurul'da yemin eden bakanların isimleri şöyle: Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan