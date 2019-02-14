Yeni askerlik sisteminin detayları açıklandı: Kalıcı bedelli, 2 ay, 4 ay, 6 ay, 9 ay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürelerin kısaltılması talebi sonrası üzerinde yeniden çalışılan askerlik sistemine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Yeni askerlik sistemine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Bir ay temel askerlik ve bedellinin kalıcı hale geleceği belirtilirken, bunu tercih etmeyenlerin ise eğitim durumuna göre askerlik yapacağı öğrenildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, yeni askerlik sisteminin ayrıntılarını açıklarken, "Ankara'da kulislere yansıyan bir formül var. Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi üzerinde duruluyor. 1 aylık temel eğitim olarak bedelli askerlik bundan sonra kalıcı hale gelebilir. Daha uzun askerlik yapmak istemeyenler, belirlenecek bedeli ödeyerek 1 ay temel eğitim alabilecek" dedi.

Canova, bedelli askerlik yapamayacaklar için ise durumu şöyle açıkladı: