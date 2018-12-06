Yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı sonuçlandı. 'Tek tip askerlik' ve 'kalıcı bedelli' geliyor.

Askerlik sistemine yönelik Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda son düzlüğe bu akşam itibariyle girildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

'KALICI BEDELLİ' GELİYOR

Toplantının ardından basına aktarılan bilgiler, yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçileceği ve "kalıcı bedelli" uygulanacağı yönünde. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir önerinin de alternatif olarak getirilmesi planlanıyor.