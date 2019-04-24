Yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama: Kısa süre kaldı

Yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili değerlendirme yapan Akar, “Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı’na sunacağız” diye konuştu.

Akar, yasanın çok kısa sürede Meclis'e geleceğini belirterek, “Askerlik sistemiyle ilgili tüm ayrıntılar Web sayfamızda duruyor. Merak eden oraya bakar. Milletimiz okumayı sevmiyor pek. Bunlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Web sitesinde detaylı ve şematik bir şekilde var” ifadelerini kullandı.