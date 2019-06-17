Yeni askerlik sistemi için tarih verildi

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemiyle ilgili teklifin Cuma günü genel kuruldan geçeceğini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle:

"Önümüzdeki salıdan yani yarından itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine devam edeceğiz."

'CUMAYA KADAR GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

"Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. İnşallah yarından itibaren çalışmaları yürütüp Cumaya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz.

Celplerle ilgili yetki Savunma Bakanlığındadır. Kararı bakanlık verecektir."