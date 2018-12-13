Yeni askerlik modelleri belli oldu: Uzun-kısa dönem askerlik farkı kalkıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında geçen hafta yapılan toplantıda yeni askerlik sisteminde artık sona doğru gelindiği belirtilirken, diğer kurumladan gelen tekliflerin de görüşüldüğü öğrenildi.

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalar sürerken, modellerin büyük oranda belli olduğu öğrenildi.

9 AY VE BEDELLİ SEÇENEĞİ

​Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili üzerinde en çok konuşulan senaryo halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik her yükümlü için aynı sürede tamamlanması yönünde. Buna göre en güçlü seçenek herkesin 9 ay zorunlu askerlik yapması.

Bu kapsamda eğitim seviyesine bakılmaksızın her yükümlü askerliğini 9 ayda tamamlayacak.

İddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor.

“Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.

ÖĞRENCİLER TATİLDE YAPACAK

Yurtdışında master veya doktora eğitimi gören öğrencilerin eğitimlerinden eksik kalmamaları için internet üzerinden online eğitim alıp alamayacakları da, üzerinde düşünülen konulardan biri. Ancak kışlalarda buna imkân tanınmasının ‘devletin siber güvenliği’ açısından tehlike içerebileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle öğrencilerin askerliklerini okullarının uzun tatile girdikleri dönemlerde yapmalarına imkân tanınmasının şimdilik ağır bastığı ifade edildi.

MESLEK LİSESİ TEKLİFİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, meslek lisesi mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilmeleri için hazırladıkları düzenlemeyi, Milli Savunma Bakanlığı’na sunduklarını ve teklifin değerlendirildiğini söyledi.

Meslek lisesi mezunlarının askerlik sorunuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’yla temasta olduklarını ifade eden Büyükdede, şunları söyledi: “Meslek lisesi mezunlarının askerliğinin ötelenmesi ve bu sürecin sonunda da daha kısa süreli askerlik yapabilmelerine yönelik bir düzenleme hazırladık. Milli Savunma Bakanlığı’na sunduk. Komutanlarımız inceliyor. Hatta bizim ilk götürdüğümüz teklif daha başkaydı. 3 yıl işletmelerde sigortalı çalışsınlar, sonrasında da kısa dönem yapsınlar diye teklifte bulunmuştuk. Şimdi tüm bunlar değerlendiriliyor.”