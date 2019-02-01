Yeni askerlik modeline ilişkin açıklama: Uzman askerliğe geçilecek

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik modelini 'uzman askerliğe geçiş' olarak tanımladı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni askerlik modeline ilişkin açıklamada bulundu.

"Uzunca bir süredir Milli Savunma Bakanlığı çalışıyor. Bunu kamuoyuyla paylaşacaktır" diyen Kurtulmuş, "Biz bir asker milletiz, ordu milletiz, eyvallah, bütün gençlerimiz süresi kısıtlı da olsa asker olmaları isteniyor. Esas mesele uzman olmaya geçmek. Profesyonel tabirini doğru bulmuyoruz. Yeri geldiği zaman bu millet, 81 milyon ordu disipliniyle vatan savunmasını gerçekleştiren bir millet. Terörle mücadeledeki başarımızın arkasındaki temel meselelerden biri de bu, uzman askerler. Bunun için TSK ve MSB gerekli düzenlemeleri en kısa sürede yapacaktır" ifadelerini kullandı.