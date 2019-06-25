Yeni askerlik düzenlemesi meclisten geçti: 130 bin askere erken terhis

Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi. Yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 130 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi. Yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalayıp yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında 6 ayı doldurmuş yaklaşık 130 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

65 maddelik yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek.

Düzenlemeyle askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

130 BİN KİŞİYE ERKEN TERHİS

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalayıp yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında 6 ayı doldurmuş yaklaşık 130 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

PEŞİN ÖDEME İLE ASKERLİK TAMANLANACAK

İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.